BA.5逾百宗 料外防走漏 為食火鍋群組增3人 有人疑二次感染

本港昨錄得1828宗新冠病毒個案，另增28宗疑染BA.4或BA.5個案，25宗為本地個案，當中10宗源頭不明，11宗與源頭不明個案有關。觀塘萬泰利廣場為食火鍋群組中，部分患者證實染BA.4或BA.5，該店近兩日再增3人染疫，其中2人為同枱食客，累計14人染疫，分布8枱，均在6月24日晚到訪，同日店內有108名顧客，發病率為13%，19名員工全部檢測呈陰性。

火鍋換氣達標 食客仍染疫

歐家榮：BA.4/5傳播力高

火鍋群組中有個案疑屬二次感染，涉及一名32歲男患者，他已接種一劑疫苗，曾在3月5日快速抗原測試呈陽性，7月1日快測再呈陽性，正待核酸覆檢結果。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指出，中心早前聯同食環署及機電署視察火鍋店，換氣量達標，抽取10個環境樣本檢測均呈陰性。歐強調，BA.4及BA.5傳播力高，通風夠仍有可能染疫。

元朗趙聿修男生染BA.5.1

當局調查又發現，元朗趙聿修紀念中學5A班有兩名學生先後染疫，其中一名17歲男生涉BA.5.1，5名同住家人亦染疫，另同班一名16歲學生染疫，該班須停課一周。歐家榮指出，6月27至30日本港學校共呈報1073宗個案，涉819名學生，染疫比率為0.13%，並涉174名教職員，染疫比率為0.15%，與同時段本地個案染疫比率的0.15%相若。

歐表示，BA.4或BA.5本地個案共102宗，其中BA.4.1僅有1宗個案，其餘均為BA.5或相關亞系病毒株，包括BA.5、BA.5.1及BA.5.2等，基因排序不相似，顯示社區個案來自多個源頭，即使基因一樣亦找不到個案關連。

昨回落至1828宗 料因打風

至於新增個案回落至2000宗以下，歐指出，見到核酸檢測個案較少，料與颱風下市民減少外出及社區檢測中心曾停運有關，其後檢測中心恢復服務，相信個案數字會在未來一至兩天反映。

呼吸系統專科醫生梁子超分析，現時本港BA.5個案涉多個不同分支，相信較大可能是「走漏」的輸入個案引致，認為未來數周需維持外防輸入，並應加強留意食肆及學校，避免再現大型爆發。

明報記者

（新冠疫情）