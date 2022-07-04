工權會40年展推工殤地圖 遺屬：參與「媽媽組」解鬱結

包糭做月餅 任義工互陪伴

遺屬珍姐昨日參與義賣工作，桌上的花布袋、潤唇膏均由「媽媽組」成員兩三星期前趕工製成，珍姐輕鬆道「這些很快的，（只需）兩三日便製好了」。「媽媽組」由工業意外死者的家屬組成，她們在大時大節一起包糭、做月餅、年糕等派給身邊的人，亦會以義工身分參與工權會活動，難過時則互相陪伴。

珍姐的丈夫原是工程管工，2011年因工業意外離世；他事發時正在一個掘路地盤工作，其間有水管爆炸，傷重不治。珍姐憶述當日乘的士趕往醫院但途中塞車，未能趕及見丈夫最後一面。提起傷心事，珍姐語調冷靜，她說在丈夫離開當日沒流下一滴眼淚，「不想自己影響別人，如果我哭，人人跟着（哭），我不想見到這樣的場面」。

然而強忍痛楚並非真的不痛，珍姐淡然道：「不知是否因為這樣，先生離世後，我有數次無緣無故暈倒，不知是否『鬱』得多，驗不出原因。」她形容當時像被大石壓着，但不想讓人擔心，故未向他人傾訴。丈夫離世後一年，珍姐開始參加「媽媽組」活動，認為可幫助自己分散注意力，「去幫忙整月餅很開心，你一句我一句，可分散一些注意力，不會去想（自己）很慘」。近年珍姐暈倒的次數變少，自言終可慢慢放開。

蕭倩文加入工權會10多年，被問及工權會如何堅持，她稱工權會做很多個案跟進及推廣職業安全，無暇停下，「如有工傷發生，我們不在崗位，家屬怎麼辦？沒空間讓我們去放棄、氣餒，因大家都將家屬及工友的利益放在第一位」。

總幹事冀立最高工時 免逝者「白白犧牲」

新政府上場，蕭倩文稱對新任勞福局長孫玉菡有期望，指曾在孫任勞工處長時與他交流，認為他有盡力回應，盼孫成為局長後繼續推動勞工議題及職業安全。蕭期望可推動立法訂立最高工時，指於現時工作期間突然身亡的個案，解剖報告只會提及事主有三高、家族病史等，但不會提及工時長或工作壓力，認為問題未得到正視，逝者屬「白白犧牲」。