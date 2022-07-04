粵：工程船避風斷錨遇險 憶救人險境 飛服隊：船傾側腳夾欄固定

胡偉雄指出，事故當日天氣惡劣，陣風風力達每小時140公里以上，往現場時需抵受每小時90公里以上逆風風力，影響飛機的燃油使用量；另外現場附近風力發電場有逾百座約600呎高的風車，增加飛機靠近海面搜救難度。他說，前日參與救援的直升機逗留拯救的時間約為25至35分鐘。

直升機行前拆櫈減重

首先到場的直升機機長李嘉榮表示，出發前已拆走機上座椅及不必要設備，減輕重量以提升續航力。到場時發現有船員躲於船艙中，嘗試靠近不果，決定交由另一架直升機拯救。第二架到場直升機的機長陳家陶稱，為避開風力發電場，需提升飛行高度至雲層。抵達現場時工程船船身已斷開兩截，仍浮在水面上的一截船身傾斜，3名船員在船橋邊緣待救，不斷拍打的海浪多次將他們淹沒，靠近時要避開工程船障礙物，直升機固定時需抵受側風吹襲。

負責吊運的空勤主任司徒志鵬稱，3名船員在船橋緊抓欄杆，不知他們可支持多久，「唔想佢喺我眼前跌落去」，他垂下到甲板時，只能用雙腳夾實欄杆固定；評估風險後，決定一次先救起兩名船員，其後再吊起餘下的一名船員。最終，3人先後於5分鐘內被救起。

新華社昨於微博發文稱，廣東省海上搜救中心通報，海上風電風場項目施工浮吊船「福景001」前日凌晨3時50分，在廣東陽江附近海域避開颱風時，錨鏈斷裂及走錨遇險；事故發生後，相關部門隨即啟動海上搜救，成立廣東省海上搜救中心應急處理指揮部，展開救援行動。中心指該船已沉沒，27人墮海後失聯。

政務司長陳國基昨日於社交網站專頁稱對今次嚴重海難感到十分傷心。保安局長鄧炳強昨日到飛行服務隊總部，讚揚救援人員英勇非凡、表現卓越，於惡劣天氣下冒生命危險參與救援行動。