港故宮首日訪客6500 好評多 有人穿漢服「應景」 市民：佈局勝北京台北館

與朋友結伴而來的孫先生表示，香港故宮展出的文物展品豐富，「看得很過癮」，對故宮讚不絕口。他稱，對比北京故宮，香港故宮的策展方式更創新，包括引入科技，讓參觀者模仿古人利用毛筆書寫，增加互動性，令參觀趣味大增，故他最鍾愛「清代宮廷生活」展廳內容。他說，故宮輪換展品後會再度入場觀賞，又指香港故宮有較多座椅供市民休息，安排亦較北京故宮理想，讓參觀者有空間休息及消化文物內容。

訪客讚策展引入科技 館藏具香港特色

田小姐曾到訪其餘兩地的故宮博物館，她認為本港故宮的藏品較預期多，而且更着重融合本地文化，如特別設置展廳展示本地收藏家的文物，令故宮極具香港特色，加上建築設計較現代，符合時代要求，她認為有助吸引年輕人到訪。若要評價故宮，她說除了票價稍貴，會給予近乎滿分。

市民稱近滿分 惟門票稍貴

另外，有個別市民特意穿上漢服進館參觀。自稱身穿宋朝士兵服裝的顏小姐稱，自幼對漢服感到興趣，適逢香港故宮開幕，特地穿上士兵服裝應景。她說曾到訪台灣的故宮博物院，認為其展示清晰，故期望香港故宮亦具備同一水平。

同樣身穿漢服的「國風雅集社」會長陸小姐認為，故宮與漢服文化息息相關，故特地打扮，「復刻」敦煌壁畫記載的唐代女性造型。是次入場，她最期待欣賞馬文化相關的展品。

此外，市民進入故宮前必須通過安檢。記者昨早在現場觀察，見入場安排大致順暢，參觀者井然有序，各時段人流相對平均，惟下午入場人次明顯較多，個別展廳外出現人龍，要待展廳內參觀者離開才能獲安排入內。