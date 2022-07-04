英國2009年廢煽動罪 印度最高院月前凍結

煽動罪早在1661年成為英國法律，當時批評國王或政府的言行、刊物、文字可被視為叛國，依例初犯可削耳，重犯者甚至可被判處死刑。英國法律改革委員會早在1977年建議廢除。

翻查資料，英國最後一宗煽動意圖案件是1991年的R v. Chief Metropolitan，當時案例證明需挑起暴力意圖才能構成煽動罪，2002年本港時任律政司長梁愛詩推銷《基本法》23條時也曾引用該案，力銷立法不會導致以言入罪。

學者：條文含糊 違公民權公約

部分前英國殖民地如馬來西亞及新加坡，則至今仍保留煽動罪。另一前英國殖民地印度，其最高法院今年5月裁定將煽動罪凍結，直至政府完成檢討。

專門研究亞洲法制的新加坡國立大學法學院客座教授Andrew Harding向本報說，煽動罪是英帝國遺留產物，以非常含糊法律條文，控制任何反殖元素。Harding說：「煽動罪肯定違反（聯合國）《公民權利和政治權利國際公約》及侵害言論自由。」他以馬來西亞煽動罪中的「煽動傾向」為例子，指出只要有「傾向」引起對管治者或政府的憎恨、藐視或叛離已可入罪。

（港區國安法）