月前助查未被捕 護照遭收走 前工盟主席：現如半天吊 不知有何可為不可為

據當時報道，職工盟被指未按警方要求提交資料，4名前成員遭帶走助查。黃迺元認為自己算是「備用」案件，有心理準備要進入法庭程序「找數」。

自忖「備用案件」 已料要「找數」

警方牌照科2月曾引用《社團條例》要求職工盟交資料，黃與4名成員3月24日遞交資料，一周後國安警找上門，「開頭又話《社團條例》？現在是國安，個層次很不同」。事隔約3個月，他稱案件「無聲無氣」，自己毋須報到，也沒有案件主管作接頭人。

國安警上門以後，他跌入「躺平」狀態，稱在facebook發帖文都在審查自己，笑言希望「對方少點想起我，不要掛住我」。黃迺元也是清潔服務業職工會會長，職工盟解散以後仍有積極辦記者會、受訪，但如今工會辦勞動節街站，他也糾結是否出席，「我出現會不會不太好？不想一個『豬隊友』連累全家」。

憂赴街站「累全家」 嘗試掙脫躺平

不過，黃還是就勞工議題工作，因為在勞工議題上低調「有點講不過去」、 「內心不舒服」。他自言此際像個鐘擺，嘗試脫離躺平情緒。「當思考都被躺平，久而久之，成為一個行為模式，這個其實幾大問題。」

（港區國安法）