月前助查未被捕 護照遭收走 前工盟主席：現如半天吊 不知有何可為不可為

【明報專訊】今年3月31日清晨，急促門鈴聲響徹前職工盟主席黃迺元寓所，來者是警方國安處人員。當天，國安警同步上門邀請職工盟3個前骨幹協助調查，搜查職工盟3個會址，檢走大批證物。眾人最終沒有被捕，惟護照被收，已教黃迺元惶恐，每當清晨時分門外有動靜，他都擔心是否又有警察上門。那天以後，他在「躺平」與「繼續為工運發聲」中拉扯，也無法規劃人生，「現在就如一個半天吊的狀態，你不太知道這個狀態下，適合做什麼或者不做什麼」。
據當時報道，職工盟被指未按警方要求提交資料，4名前成員遭帶走助查。黃迺元認為自己算是「備用」案件，有心理準備要進入法庭程序「找數」。
自忖「備用案件」 已料要「找數」
警方牌照科2月曾引用《社團條例》要求職工盟交資料，黃與4名成員3月24日遞交資料，一周後國安警找上門，「開頭又話《社團條例》？現在是國安，個層次很不同」。事隔約3個月，他稱案件「無聲無氣」，自己毋須報到，也沒有案件主管作接頭人。
國安警上門以後，他跌入「躺平」狀態，稱在facebook發帖文都在審查自己，笑言希望「對方少點想起我，不要掛住我」。黃迺元也是清潔服務業職工會會長，職工盟解散以後仍有積極辦記者會、受訪，但如今工會辦勞動節街站，他也糾結是否出席，「我出現會不會不太好？不想一個『豬隊友』連累全家」。
憂赴街站「累全家」 嘗試掙脫躺平
不過，黃還是就勞工議題工作，因為在勞工議題上低調「有點講不過去」、 「內心不舒服」。他自言此際像個鐘擺，嘗試脫離躺平情緒。「當思考都被躺平，久而久之，成為一個行為模式，這個其實幾大問題。」