假新聞、網安、眾籌料將立法 黎棟國：本屆定做到 需「合理時間」諮詢

稱立法管假新聞勝行政措施 「舉證要毫無合理疑點」

保安局長鄧炳強早前表示，假新聞涉及國家安全故須規管，惟透過立法抑或行政措施規管則未有定案。保安局前局長、新民黨立法會議員黎棟國認為，以立法方式規管假新聞有助保障大眾的權利，即舉證標準要做到毫無合理疑點，不擔心會因此「以言入罪」。連同網絡安全法和規管網上眾籌等國安相關的立法工作，他相信新一屆政府「一定做到」，惟由於新政府剛上任，需要「合理時間」作充分考慮和諮詢。

上屆政府的民政事務局曾稱已聘請顧問團隊，就打擊假新聞研究歐美等海外經驗，預計年中會完成所有報告，並就立法提出建議。黎棟國認為雖然以行政措施規管速度較快，惟以立法方式能準確「劃線」，讓市民有法可依。他指很多國家或地區亦以不同形式制定假新聞法例，而控方要證明信息發布者有否發布信息，及其主觀犯罪意圖，例如是否不經思量下發布假資訊等，去判斷有否違法。

網絡安全法方面，鄧炳強上月曾表示政府建議立法，訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，並計劃在今年底諮詢公眾。黎棟國認為自從上月元朗一度大停電後，政府有必要就影響範圍較大的範疇，包括電力、交通和金融等優先立法，釐清供應商的法律責任，確保穩定和準確的服務供應。

網安立法 倡電力、交通、金融優先

財經事務及庫務局長許正宇今年5月曾表示，政府正就眾籌作檢討，包括4類常見的網上眾籌活動，計劃在今年就規管範圍和要求諮詢公眾。

黎棟國認為，考慮到現時行政與立法機關互相制衡和合作的關係，「已掃除過往的障礙」，相信現時是就國安相關範疇立法的最好時機。

（港區國安法）