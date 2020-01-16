危害國安為由拘201人 兩成涉煽動 立23條煽動罪料加辣 江樂士倡可囚終身

保安局長鄧炳強已預告，制訂23條時會一併檢視《刑事罪行條例》中的煽動罪名。前刑事檢控專員江樂士及港大法律系前教授戴大為均預料，23條立法後煽動罪刑罰會「加辣」；前者倡煽動罪與分裂國家罪「看齊」，即最高囚終身；後者則憂慮23條立法欠缺人權保障。

明報記者 譚希琳、梁敏琪、余卓祈、林勵、施晉宇

保安局回應指出，據23條規定應立法禁止的7類行為中，現行本地法例僅涵蓋部分行為，國安法則涵蓋其中兩類，故有需要完善；局方會制訂有效和務實的條文，以應對有關過去、現在和將來可能出現的國家安全風險。至於引用煽動罪會否對言論自由構成影響，保安局表示，危害國安的行為可造成嚴重後果，執法部門會根據證據和法律執法，律政司在案件有合理機會達至定罪下，才會提出起訴。

羊村案判辭界定煽動採嚴格保釋門檻

《刑事罪行條例》第9條列出7項煽動意圖，包括引起對政府的憎恨或藐視、煽惑他人使用暴力、慫使他人不守法等，首次定罪可囚兩年。條例自1970年代起多年未被動用。國安處於2020年9月以煽動文字罪，檢控人民力量前副主席譚得志（快必）。至去年12月，3名終院法官在拒絕羊村案被告保釋（案件明日開審）的判辭中，界定該案煽動控罪內容涉危害國安行為，應採嚴格保釋門檻。同月，「立場新聞」前總編輯及署任總編輯被控串謀發布煽動刊物罪，涉《蘋果日報》案的7人亦遭加控同罪。

江樂士：煽憎恨是煽暴一種

江樂士（Grenville Cross）認為，煽動罪中列明引起對政府或司法的憎恨、香港居民間的不滿或離叛等煽動意圖，亦是煽動暴力的一種，故日後23條立法，沒必要強調煽暴元素。

江樂士續說，即使律政司不常使用煽動罪，亦不會減損其效力，強調言論自由並非絕對，「總有不能踰越的紅線」；他反指煽動罪刑罰過輕，阻嚇力不足，建議與國安法下的分裂國家罪「看齊」，即最高囚終身，最低為少於3年監禁或入教導所、勞教中心等刑罰。

現刑事例7煽動意圖 戴大為：5屬言論自由應受保護

戴大為（Michael C. Davis）分析，當局過去「忌諱」檢控煽動罪侵犯言論自由，會受司法覆核挑戰，故一直未曾提控。自國安法生效，他認為案件是「以言入罪」，認為當局似乎「視國安法凌駕基本法」，起用煽動罪追究在國安法生效前發生的行為。他指出，各國皆會訂立國安法，但會遵守國際間認可的《約翰內斯堡原則》，即須證明犯案者旨在煽惑「即時或極有可能發生的暴力行為」，惟審視本港法例訂明的7項煽動意圖，他認為僅兩項屬煽動暴力或違法行為，其餘5項意圖則屬言論自由，認為應受保護。他觀察近期大部分煽動罪被告，認為被告展示一些口號博取關注，應不會有人認真看待而受煽動。

2003年的23條立法，原定以「煽動叛亂」罪取代煽動罪，並列明控罪限於煽惑他人干犯危害國安或參與公眾暴亂的行為。戴大為相信當局會將該立法框架「拋諸腦後」，又預料23條立法後，煽動罪刑罰將與國安法相仿，憂會損害人權。

葉劉：「危國安只涉武力」過時

前保安局長、現屆行會召集人葉劉淑儀表示，「危害國安只是牽涉武力」的看法已經過時，現時很多方法都能危害國安，包括散播假消息及密謀顛覆政權等，認為23條立法要與時並進。她形容煽動是「以言入罪」的看法是過度簡化，認為言論自由毫無限制的概念存有誤會，一旦涉及危害他人或國安，當局就有責任規管。她指現時煽動罪罰則過輕，應與國安法4類罪行看齊。

（港區國安法）