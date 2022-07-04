6‧30站習後方合照 議員何俊賢7．2確診新冠

梁子超料7‧1始發病 傳播風險低

何的帖文稱，在與習合照當日檢測呈陰性，7月1日檢測結果不確定，無參與七一當日活動，現據隔離令自我隔離，身體情况還可。翻查政府新聞處發放6月30日合照及片段，出席者包括習在內，全部有佩戴印有慶祝香港回歸25周年標誌的KN95口罩，習與何在照片中央，分別在第一及第三排。同場出席者還有外長王毅等官員。

黃國：當日有「傾幾句」 不覺何有病徵

在合照時跟何俊賢相距不足1米的立法會議員黃國回應本報查詢，指當日有與何「傾幾句、全程戴口罩」，沒發現對方有病徵。黃稱，當天習主席主要與首排嘉賓交流，故習與何俊賢無直接對談。他又表示，按慶典統籌辦公室要求，嘉賓出席七一活動後一周，每天仍要做快速測試，他過去數天檢測結果都是陰性。

梁子超分析，出席相關活動嘉賓事前要持續做檢測，何俊賢直至7月1日檢測結果始呈不確定，最有可能是當日才剛發病。他認為，出席者仍要小心觀察身體狀况。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮被問及事件，稱不會交代個別個案詳情，一般而言在患者發病及前兩天曾有面對面無口罩接觸，才會被列為密切接觸者。