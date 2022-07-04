任志剛倡盈餘設新公司發展新北

不過，有經濟學者質疑任志剛說法。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照說，美債是流動性高的美元資產，可用作支持聯繫匯率，一旦刻意減持美元資產，會令人質疑港府有否足夠能力保持港元穩定性，「無嘢backup，點有人信港元？」他說，內地也持有過萬億美元資產，規模遠超香港；又建議可利用外匯基金回報分帳投資。

翻查金管局年報，外匯基金自2015年起八成貨幣比重都是美元。據最新2021年報，4.5萬億元外匯基金中，82.9%是美元，4.4%是港元，其餘12.7%分別是歐元、人民幣、英鎊及日圓。

任志剛昨在商台節目說，從貨幣管理角度，外匯儲備當然愈多愈好，但港府也要思考平衡整體香港利益。至於外界關注中美爆發金融戰，他說從理性角度，發生機率不高，也不相信兩國可脫鈎，因華爾街大行在中國及亞洲有既得利益，兩國一定有往來。