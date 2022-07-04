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任志剛倡盈餘設新公司發展新北

【明報專訊】行會成員、金管局前總裁任志剛質疑，中美關係緊張下，港府盈餘撥入外匯基金，而外匯基金部分投資美國國債，「等於將市民手中攞到嘅錢，借畀美國政府」，反建議可將盈餘用作發展新界北部，並成立新公司或機構管理。他又認為，可見將來要維持聯繫匯率制度，並說一旦美國出手令中國難使用美元，一國兩制下港元可作為美元替代品，反而令香港角色更重要。金管局及港府昨未公開回應。

不過，有經濟學者質疑任志剛說法。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照說，美債是流動性高的美元資產，可用作支持聯繫匯率，一旦刻意減持美元資產，會令人質疑港府有否足夠能力保持港元穩定性，「無嘢backup，點有人信港元？」他說，內地也持有過萬億美元資產，規模遠超香港；又建議可利用外匯基金回報分帳投資。

翻查金管局年報，外匯基金自2015年起八成貨幣比重都是美元。據最新2021年報，4.5萬億元外匯基金中，82.9%是美元，4.4%是港元，其餘12.7%分別是歐元、人民幣、英鎊及日圓。

任志剛昨在商台節目說，從貨幣管理角度，外匯儲備當然愈多愈好，但港府也要思考平衡整體香港利益。至於外界關注中美爆發金融戰，他說從理性角度，發生機率不高，也不相信兩國可脫鈎，因華爾街大行在中國及亞洲有既得利益，兩國一定有往來。

相關字詞﹕外匯基金 任志剛 金管局

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