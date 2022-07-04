新特首房策目標：公屋輪候時間不加長

公屋平均輪候時間升至最新的6.1年，前運房局長陳帆曾指輪候時間於2027/28年起供應增加後才可改善。李家超昨接受無綫《講清講楚》訪問時說，目標「將（輪候時間）長的速度停下來」，其後希望縮短，並將推出新方法覓地及建屋，預料在相關工作組的百日報告交代，並有信心將建屋時間由4至5年減至3年。

他又稱自己有新思維，但要與團隊商討清楚，「當然這些變革思維未必是革命性的東西」，雖然有些措施曾採用過，但新政府執行能力有所不同。對於會否撤換表現不佳的官員，李指「如果他是不幹事，或他根本沒有這方面的能力，我想我沒可能讓他繼續在此耽誤時間」。

現需等6.1年 劏房團體批保守

公屋聯會：停升勢目標是客觀現實

全港關注劏房平台成員賴建國批評，李家超目標保守，現輪候6.1年是3年上樓承諾時間的1倍，維持不上升只是基本，政府應於5年內落實3年上樓。招國偉形容停止公屋輪候時間升勢是「客觀現實」的目標，因現屆政府內輪候時間難向下，未來數季升勢亦難扭轉，需再多等一段時間。

其他司局長連日亦有不同工作，政務司長陳國基過去3日發出兩則應對風暴「暹芭」的帖文，包括聽取保安局長鄧炳強報告內地工程船在本港西南面沉沒的拯救情况。律政司長林定國昨在網誌稱，維護及促進「法治」核心價值是首要任務之一。財政司長陳茂波昨於網誌回應國家主席習近平的七一慶典發言。

新班子開工 兩局長落區視察

局長方面，文化體育及旅遊局長楊潤雄稱，首要工作是檢視及統整不同政策局的文化、創意產業、體育及旅遊事宜，上周五參觀香港單車館、將軍澳運動場等，昨出席香港故宮開放儀式。

公務員事務局長楊何蓓茵在facebook專頁指將「繼續廣泛吸納愛國愛港立場堅定、管治能力突出、熱心服務公眾的優秀人才加入政府」，提升公務員國家觀念意識，並建立全面培訓框架。何太亦接手前局長聶德權統籌的「新冠疫苗接種計劃」，視察了官涌體育館社區接種中心和接種計劃的中央指揮中心。

創新科技及工業局長孫東接受深圳衛視專訪，指要「將隱藏在高校的科技轉化為生產力」。民政及青年事務局長麥美娟昨出席工聯會嘉許禮及回歸活動啟動禮。