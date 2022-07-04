李家超：正與內地研有限度通關 新班子開會 促司局長「落手做，唔好齋講」

林定國提習 稱需堅持普通法制度

李家超與問責團隊的內部會議據悉長約兩小時，他在會上向各司局長表示，希望大家更有為和有團隊精神，「落手做，唔好齋講」。與會者透露，李家超重申施政理念是「以結果為目標」，要跟從程序，但若程序令事情辦不到便要修改，又稱推行政策時應多向社會和傳媒解說，多與傳媒接觸。據聞，律政司長林定國在會上表示，國家主席習近平提及保持普通法制度，所以需堅持該制度。李家超之後在社交網站表示，在會上強調兩大重點，包括會將國家主席習近平七一來港時提出的「四點希望」作為施政大方向與藍圖，以及要求各司局長須「獨當一面」，獨立、高效處理其政策範疇事務，並承擔責任。

廠商會倡陰性5日 免檢疫北上

對於與內地通關，李家超在《講清講楚》表示，有限度通關是較務實的第一步，正與內地討論。他強調，通關要先讓內地對本港防疫有信心，並認為即使撇除通關因素，降低確診數字是好事，他提出增加核酸檢測，特別針對高風險群組，但未必需要做全民強制檢測。李說，與內地和國際通關不一定互相排斥，倘有更精準方法，可減少入境檢疫措施的不便，具體是否縮短檢疫期則需以數據為本。

廠商會會長史立德表示，現時往內地「7+3」檢疫期（7天集中隔離加3天居家監測）對商界仍是障礙，冀香港盡快與內地有限度通關，建議打齊3針市民連續5日核酸檢測陰性後，可免檢疫到內地；亦可要求免檢疫者必須在內地點對點自駕和即日來回。他並促請新政府盡快放寬入境檢疫措施，指不少海外地區已開關，本港現與國際脫節，對營商環境和競爭力造成很大損害。自由黨主席邵家輝稱，盼香港與內地有限度通關能讓商界在內的各階層受惠，雖然內地已將入境檢疫期縮短至「7+3」，若全面通關對商界而言將更便捷。

促增驗核酸 專家：前提解決報告速度

對於李家超認為應增加核酸檢測，政府專家顧問許樹昌認為可增加餐廳、酒吧、檢疫酒店旅客及員工、前線抗疫人員、跨境司機、院舍院友及職員的核酸檢測，但前提是解決高檢測量及出報告速度的問題。被問到快速測試敏感度不及核酸檢測，長遠應否雙軌並行，他說快速測試快捷，仍有輔助作用。

不就立23條設時間表

此外，李家超在節目上說不會就《基本法》23條立法設時間表，指需時做充分法律研究，以及審視國際形勢變化，不希望將來要對法例作修補，「不是『立』這麼簡單，一定要立得有效」。對於會否先聚焦發展之後再處理23條，他指不可「只居安而不思危」，但會審視形勢，觀察兩者何時達至最好平衡。

新民黨副主席、保安局前局長黎棟國認為，李的說法務實、不是「想慢」，大家希望有好的法例，政府需時想得更透徹，加上世界格局不斷變，若只追求時間表未必是好事，現在也有《港區國安法》「頂住」。

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