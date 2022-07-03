地盤六成面積公家地 本研社斥藉整合街區變私地

據本土研究社統計，項目範圍內共有2.2萬平方米屬公用土地，佔地盤整體面積約60%，涉及九龍城市政大廈、李基紀念醫局、九龍城獅子會健康院等設施，將興建新政府綜合大樓重整設施的賈炳達道公園部分，以及衙前塱道、南角道、啟德道與衙前圍道交界的部分道路路段等。

批扭曲「一地多用」減公共空間

黃肇鴻批評，市建局挪用公家地資源，運用「一地多用」和「轉移地積比」方法，將賈炳達道公園部分重置街市和其他社區設施，「把所有GIC（社區用地）炒埋一碟，將所有人迫在同一地方」，實際上是減少公園空間，「沒有人會上天台去公園，公園不是這樣用的」，繼長沙灣「兼善里 / 福華街」項目併入長沙灣體育館後再搶公家地。

他稱，「一地多用」政策原意是原址增建，提高土地效率，但市建局遷走街市後，把原本社區用途改為興建私人住宅，變得公私不分，扭曲政策。

謝偉銓：重建多贏

增設施商業吸引力

市建局非執董謝偉銓表示，小區重建可增加社區設施，令社區得益，但設施的拆卸重置和提升設計均涉及開支，利用小區規劃、合理佈局和增加密度，可建樓面增加，社區亦可發揮協同效應，增加商業吸引力，形成多贏局面。

市建局回覆稱，政府曾諮詢地區組織和商販代表等，大部分支持易地重置九龍城街市方案，政府磋商後建議以「一地多用」模式興建新政府綜合大樓，重置九龍城街市等社區設施，並可增加其他設施。

（城市保育）