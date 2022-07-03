青山病房3人中招 8日現3醫院病房群組

本地個案續破2000

衛生署昨在8號風球下無舉行疫情記者會，改以新聞稿匯報疫情，公布新增2227宗個案，當中2084宗為本地個案。本報昨向衛生署查詢新增疑染新冠變異病毒株Omicron BA.2.12.1、BA.4或BA.5本地個案數目，以及近日群組調查進展，署方回覆稱「沒補充」。

醫管局公布，青山醫院法醫精神科男病房一名病人服務助理前日染疫，院方安排該病房所有病人及職員做病毒檢測，其中一名病人及另一名病人服務助理呈陽性，全部患者正接受隔離治療，情况穩定；院方正調查3名患者關連，同房7名病人須檢疫。公立醫院昨另增3宗死亡個案。翻查資料，自6月25日起共出現3個公院病房群組，涉及至少9名病人及6名職員。

醫生料社區感染連鎖反應 籲醫護減社交

林緯遜認為，病房出現感染群組是社區個案的「連鎖反應」，相信必要時醫管局會收緊探訪限制，又呼籲醫護做好個人防護，避免頻繁社交活動，以及按時接種新冠疫苗加強劑。

Omicron BA.4和BA.5上月流入本港社區，引發火鍋店群組。港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨向本報稱，新加坡早前爆發的是BA.1，該亞型對BA.4和BA.5交叉保護力較BA.2弱，故新加坡近日疫情急升，惟據港大數學模型推算本港於第五波已有400萬人染疫，且當時流行BA.2，相信BA.4和BA.5不會在港引致大爆發。

孔繁毅認為，由於BA.4和BA.5主要涉輕症患者，建議毋須公布感染群組，惟應密切注視該兩種亞型在港增長速度，以及住院、重症及死亡數字，同時須關注全球有否新變異病毒株出現。他建議取消抵港檢疫，但要求抵港首7天須每天核酸檢測、戴電子手環，以及只能以點對點交通往返工作地點，不得到食肆等高危場所。

（新冠疫情）