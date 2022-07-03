金巴客3500元買黃牛 遇打風險報廢 實名制未杜絕「代購」 內地縮檢疫議員促增班

一度僅退票拒改期 終額外加班次

因應掛8號風球，金巴前晚起停駛。西九新動力立法會議員梁文廣說，接獲約30名已購買昨日金巴車票、由香港前往珠海的市民求助，稱金巴未能為購買停運班次車票的乘客改期，僅安排免費辦理退票，最終在議員介入後，金巴昨提供額外班次，受影響者最後順利前往珠海。

梁文廣稱，因涉隔離酒店安排，金巴每日只提供6班車前往珠海，每班接載40人，導致車票一直供不應求，求助者大多費時數周甚至一個月方能預購車票，當中有人急需回內地照顧患長期病的家人，求票心切下以3500元向「黃牛黨」購買原價65元的車票。近日國務院聯防聯控機制公布，將入境者的隔離時間縮短至「7天集中隔離+3天居家監測」，加上臨近暑假，梁相信市民對相關班次的需求將更熱切，建議港府積極與內地協商加密金巴班次。

網上代購叫價1500元 需提供個人資料

金巴本年初實行實名制購票，並只在每周二晚8時統一售票，盼藉此打擊「黃牛」，惟情况未見改善，金巴3月底曾稱已聯同警方調查，以及遏制利用網絡技術惡意「刷票、倒票、炒票」行為。本報昨在買賣平台Carousell仍見有賣家代訂金巴車票，當中有帖文叫價1500元，即原價約23倍，號稱「不成功不收費」，顧客需向其提供名字、證件編號等個人資料。

運輸署回覆查詢稱，為配合內地防疫安排，現時金巴每日會開出指定班次來往珠海，並設每班載客上限，若遇風暴等不可預見的情况就需取消個別班次，署方會向金巴反映乘客意見，以檢視可否改善。

打風關檢測站 強檢期限順延

另外，天文台約前晚約7時懸掛8號風球，至昨午約4時改掛3號，其間所有新冠病毒流動採樣站和社區檢測中心關閉。政府宣布，因應天氣狀况，原訂過去兩天須接受強檢者的檢測期限會分別順延至今明兩日。呼吸系統專科醫生梁子超形容，相關市民因打風未能如期接受檢測屬「無辦法」。現時選擇符合條件後提早完成強制檢疫的海外抵港者，離開檢疫酒店、抵港第9及第12天須接受核酸檢測。梁認為相關者順延一兩日檢測分別不大，惟建議他們可在家自行快測，以減傳播風險。

明報記者

（新冠疫情）