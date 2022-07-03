車用汽油零售價新高 學者：政府未壓或再升

因應油價飈升，車主楊先生說會考慮減少用車，短途行程盡量選擇乘搭交通工具，至於會否轉用電動車，他稱視乎供電配套，其居住屋苑未有提供充電設施，令他未能轉用電動車。陳先生2016年因油價貴購入Tesla Model S，他說現時電動車快速充電每公里約0.3至0.4元，而汽油車則每公里逾1元，相信未來電價加幅不會追得上油價上升。

倘投地政策不變 充電費恐續升

李兆波指出，現時汽油零售價中，約一半是燃油稅及地價，以致車用零售價長期高企，認為長遠油站轉充電站，若政府不檢討現時投地政策，將來充電費用亦可能如油價般上漲，「駕駛者現時捱貴油，將來就捱貴電，除咗畀電費，仲要畀多一筆地租」。

汽車會會長李耀培表示，港府目標在2035年或以前停止燃油私家車登記，在未來十多年過渡期，汽油私家車仍是主流，政府應體恤市民，研究改善燃油市場失衡情况，勿令市民捱貴油。

局方：車油零售價進口價趨勢相若

前環境局上月回應本報查詢稱，車用燃油零售價取決於多項因素，包括採購進口成品油和經營油站的營運成本，如地價、地租、稅項、人工、運輸、油庫運作等，不能單憑國際原油價格推斷變動。政府一直監察本地車用燃油零售價，發現本地車用燃油零售價與進口價和離岸價趨勢大致相若，並無明顯「加快減慢」現象。

引油企稱營運開支是價差主因

前環境局發言人又稱，近期俄烏局勢引發地緣政治危機升溫導致國際燃料價格持續飈升，是近月油公司上調零售價格的主要原因。紀錄顯示，布蘭特原油平均成交價格自今年初至上月中已上升逾五成。不過本地油公司普遍提供各種折扣及優惠以吸引顧客，故實際售價會比零售牌價低，亦往往並非一致，反映市場實際上存在競爭。據當局了解，有油公司提供的門市及會員卡折扣由2019年每公升0.9元上升至近期最高每公升5.2元。當局引述油公司稱，營運開支（包括地價及上述折扣）增加，是入口價與零售價格的差距近年擴大的主要原因。

（能源通脹系列）