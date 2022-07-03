高油價拖累 電動車快充半年貴26% 汽車會促規管充電市場 防收費失控損購車意欲

明報記者 馬耀森

局方：電動車能源費仍具優勢

前環境局回覆稱，私營快速充電站的收費由巿場主導。雖然電費和汽油價格均會隨國際油價改變而波動，但電費波動幅度相對較小。以行走相同里程比較，電動車充電費用仍遠低於傳統車輛汽油費用，相信電動車在能源費用仍具優勢，亦預期大眾會逐漸轉用電動車。

截至去年底，全港約有4700個充電器供公眾使用，當中800多個為快充，部分要收費。以Tesla為例，今年上半年加價兩次，每度電由3.1元升至3.9元，累積加幅約25.8%；蜆殼上月於中港城設立的快速充電站，每度電平均由3.4至3.6元不等，均高於市電（以中電為例）每度電1.37元。

學者：發電成本增 推高充電價

理大電機工程系教授鄭家偉指出，電動車充電設施以電力驅動，本地發電燃料主要來自天然氣及煤，受油價波動影響，油價上升令電費增加，間接推高充電成本。現時大部分慢充仍是免費，預料日後慢充轉為收費，成本仍低於汽油；不過他說，快充價格較市電高出逾倍，與汽油價格距離拉近。以一輛Tesla Model 3為例，官網顯示充電15分鐘可行走275公里，若以Tesla的超級快速站充電，15分鐘充電約30度，以繁忙時間（上午8時01分至晚上9時）每度電3.9元推算，平均每公里0.42元，較標榜慳油的汽油車每公里約1元低約六成。

以運輸署數據推算，2020年每輛私家車每月行車里數平均約920公里，駕駛電動車每公里節省0.58元，較汽油車每月節省533.6元。

被問再加 Tesla：據全球策略調整

Tesla回應稱，其超級快充服務會因應用電成本、原料及建築成本、供應鏈等因素調整收費，被問到今年內會否再加價，Tesla稱「價格調整將符合Tesla全球策略作調整」，現時Tesla本港有51個超級充電站。

新登記私家車 電動車佔六成

電動車充電成本上漲，暫未打擊電動車銷情，有車行職員表示，汽油價格不斷上升，近月接獲的電動車查詢數量與汽油私家車各佔一半，當中又以運動型多用途車較受家庭客歡迎。運輸署資料顯示，今年3月新登記私家車約六成為電動車，共約1829輛，較汽油車的1164輛多。

李耀培認為，近月油價不斷攀升，已到影響民生地步，惟政府仍以自由市場競爭為由一直未採取措施穩定油價，除令駕駛者叫苦連天，更引發連鎖反應，間接推高電動車快速充電收費，令已轉用電動車的駕駛者開支增加。李耀培說，油價預料在短期內不會大幅下調，快速充電仍有加價壓力，而調整收費的機制如油價並不透明，即使市場有更多選擇，並不代表價格會下降。

李耀培又稱，政府已訂下2035年或以前停止燃油私家車新登記的目標，而過去數年本港電動車增長迅速，主要是慢充免費，快充成本亦有限，「點計都有着數，即使車價較貴，但回本有期」，預料長遠快充會成為主流的充電方式，油站轉型充電站亦是以快速為主，若日後快充收費市場缺乏監管，收費不斷增加，「電動車變得無咁抵用」，更擔心中長期電動車數量持續增長，汽油私家車減少，此消彼長下，「充電隨時貴過入油」。他促新一屆政府着手研究規管充電市場，以免收費失控。

（能源通脹系列）