融資、環境影響、空域掀爭議 多次遭覆核

白海豚大減 環團：未見游回

機管局2006年發表的《香港國際機場2025規劃大綱》提及正研究興建三跑的可行性，政府於2012年展開環評程序，環評報告於2014年通過，翌年方案獲行會批准執行。當年有環保人士因不滿環評指三跑工程對生態影響僅屬「暫時性」，向高等法院提司法覆核，挑戰環保署批出的環評報告及環境許可證，惟2016年被裁定敗訴，同年三跑正式動工。

香港海豚保育學會副會長麥希汶說，機管局聲稱三跑完工後海豚會「游回來」，惟據漁護署報告，三跑動工後本港中華白海豚數目減少，海上工程2018年起已完成得「七七八八」，但大嶼山北部水域海豚數目於2018至2020年間一直只有單位數；2016至2020年本港水域每年只有單位數幼豚出生，但此前5年每年均有雙位數，可見當年環評嚴重低估對海豚生態環境的損害，且即將又有明日大嶼，她質疑當局即使設立「保護區」補償，「海豚已不會游回來」。

除環境影響，三跑資金來源及造價亦曾惹爭議。以借貸、停向政府派息和向旅客徵收機場建設費三個方向融資興建的三跑，因毋須立法會撥款，立法會難監察工程預算及開支；機管局收取機場建設費的做法亦曾被司法覆核，質疑等同變相收稅，卻未經立法會審議，屬於違法，最終高院裁定機管局屬依法收費，駁回申請。

至於空域問題，天文台前台長林超英以「3個尿兜」作比喻，解釋即使機場有3條跑道，亦因空域重疊不能3條同時使用，無助增加飛機升降量。

林超英質疑空域重疊

無助增升降量

三跑落成後，香港有小部分空域將與深圳共享，當年曾被司法覆核質疑違反《基本法》，但高院稱共用空域並不代表香港失去對原有空域管制權，駁回申請。