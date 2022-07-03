三跑周五起每周用5晚 逐步增航班 機管局董事冀入境鬆綁 吸大灣客來港轉機

先供航空業熟習運作

三跑今年4月完成試飛。機管局昨日公布，將於7月8日起安排航班於三跑升降，讓本地及海外航空業界持份者有秩序地熟習相關運作程序及協作安排。據民航處資料，三跑周五開始使用後，每周只會在周一、三、四、六和周日晚上部分時間運作，周二和周五關閉，相比起每周只有兩晚關閉6小時的南跑道，三跑的使用時間較短（見表）。機管局表示，之後將循序漸進編配更多航班於三跑運作。

中跑道關閉重新配置

此外，機管局表示，三跑開始使用後，中跑道會於同日關閉作重新配置，連同其他三跑道系統工程項目，包括二號客運大樓擴建、新T2客運廊、新旅客捷運系統及行李處理系統等，目標維持於2024年完成整項工程。

盧偉國：大致符時間表

機管局董事會成員、三跑道系統及工程委員會主席盧偉國表示，三跑項目進度大致符合時間表。至於為何三跑開放時間較少，他說跑道開始使用初期要磨合，且疫情下航班數目較少，相信會使用三跑的航班數目會慢慢增加；近期內地縮短入境檢疫時間，而新一屆特區政府也研究縮減本港檢疫期，對航空界是好消息。

盧又說，十四五規劃支持香港提升國際航運中心地位，而機場一帶近年將有多個項目推出，包括港珠澳大橋人工島的自動泊車系統及機場無人駕駛系統等，相信可吸引大灣區旅客經香港「park and fly（泊車轉乘航班）」。

陳仲尼料初期主要供貨機升降

機管局董事會另一成員、立法會議員陳仲尼說，因現時客機數目較少，預計三跑運作初期主要供貨機升降，或到2025年客運及貨運才恢復到疫情前水平，可趁現時客運量較少，做好準備，迎接通關後的航空流量。他說，雖然內地機場發展很快，但本港國際航班仍較多，希望三跑及整個「機場城市」概念發展後，會吸引大灣區旅客來港轉機，例如先來港看一場演唱會、第二日乘飛機外遊。

機管局因興建三跑道系統向離境旅客收取70至180元的機場建設費，機管局早前在立法會稱，過去兩年多疫情對收取機場建設費帶來嚴重打擊，需延長收取機場建設費至2033/34年度。

被問及延長收取機場建設費會否影響香港機場競爭力，陳仲尼認為機場建設費只佔機票價格很小比例，相信旅客不會介意，且最重要是通關，讓旅客可外遊。