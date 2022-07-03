將軍澳塌樹釀4傷車禍 續落海泳客：不算大風浪

民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，共有88人入住。截至昨午4時，政府收到45宗塌樹報告、一宗水浸個案，未有收到山泥傾瀉報告。天文台預測今日大致多雲，初時間中有狂風大驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪，日間驟雨逐漸減少，氣溫介乎26至30℃。

昨晚9時許，將軍澳寶康路88號一棵樹塌下，一輛的士收掣不及撞上，司機及3名乘客輕傷送院。昨午1時許，中區中環雅賓利道1號近香港動植物公園，有塌樹擊中駛經的士車頂，無人受傷，消防到場協助清理。昨早7時半，堅道129號約10米乘8米、離地20米高的棚架有部分細竹掉落，底部亦有損毁，消防及屋宇署人員到場檢查。昨凌晨零時許，黃大仙龍翔道豪苑商場一幅30呎乘10呎帆布廣告牌吹至搖搖欲墜，警方到場封路，消防其後架起雲梯，拆走廣告牌，並交由屋宇署處理。

海旁「追風」客失望風浪細

昨日清晨5時許，紅磡大環山泳池對開海面繼續有泳客游泳。泳客白先生知悉前晚起掛8號風球，但未有留意最新風暴消息。他又稱2018年「山竹」襲港期間亦如常在此暢泳，認為昨日不算大風浪，會較平時靠岸邊游。約30歲的鍾先生由屯門駕車與女友凌晨3時到尖沙嘴碼頭感受「暹芭」威力，他稱對風力較預期弱感失望。

杏花邨居民梁先生與兒子昨到附近海旁與浪合照，兩人無開雨傘亦無穿雨衣，全身濕透。梁小朋友說，剛剛有一下大浪「無啦啦」湧至，非常驚訝，但覺得今次不夠大浪，有點失望，希望下次颱風時再大浪一點。10歲周同學則在媽媽陪同下離遠觀察海浪，他稱是第一次來此「追風」，風浪拍打時「有小小驚」，但亦對此感開心。