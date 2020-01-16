近風眼工程船斷兩截 27失蹤 距港300公里 飛行隊救起3船員

半邊沉沒 抓緊圍欄求生

內地註冊工程船「福景001」昨晨在香港西南面約160海里（約300公里）的內地水域發生事故，須棄船及撤離船員，要求緊急救援。政府飛行服務隊昨早7時25分接報並出動，內地交通運輸部南海救助局海洋救助船亦到場。

從飛行服務隊提供的搜救片段可見，工程船斷成兩邊，其中一邊已入水沉沒，僅剩另外半邊在海面載浮載沉。有穿救生衣的船員在風雨下獲飛行服務隊員協助，從甲板吊至直升機獲救。飛行服務隊最終救起3名船員，3人清醒轉送北大嶼山醫院治理，向警員憶述事件時猶有餘悸，眼泛淚光。飛行服務隊引述獲救船員稱，船身已嚴重傾側及斷裂，他們在直升機到場前只能抓緊船上圍欄，其他船員在首架直升機到場前可能已被海浪冲走。

風浪大視野差

需直升機吊下隊員搜索

3名船員32至47歲，昨午送至香港國際機場的飛行服務隊總部，再由救護車轉送北大嶼山醫院治理，情况穩定。身穿保護衣的入境處人員在醫院為他們補辦入境手續。

事故地點接近颱風「暹芭」中心，風速高達每小時144公里，能見度500米，海面湧浪高達10米。胡偉雄向本報表示，現場剛好在颱風的環流位置，風浪大，影響視野，「唔好話揸飛機，揸車都有難度」。

附近有風力發電設備 搜救更難

他續稱，飛行服務隊未能與船員通訊，隊員需從直升機吊下搜索，惟附近有風力發電設備等，增加搜索危險及難度。他續稱，事發地點離本港遠，加上有氣流及迎頭風，隊員亦需考慮油量等判斷搜救行動情况。

他表示，飛行服務隊會繼續搜救墮海船員，但估計成功機率低。截至昨午3時，飛行服務隊先後派出兩架次定翼機和4架次直升機到現場協助。

涉事船疑助建抗颱風型發電機

海事處稱，涉事船舶為內地註冊工程船「福景001」，船長204米，事發時載有30名內地船員。上海華景智雲海洋科技有限公司上月7日新聞稿稱該公司擁一艘同樣名為「福景001」的船，外貌與今次意外船舶相似。新聞稿形容，「福景001」為陽江市青洲風力發電項目的其中一部分，照片顯示該船設藍白色大型起重機，負責運輸導管架與基礎鋼管樁，建設抗颱風型海上風力發電機組。

本報致電該公司查詢，職員確認「福景001」號是他們的船，但對於意外表示「目前沒消息」。福建省政府港航事業發展中心網頁則顯示，今年4月的檢驗發證船舶中，包括一艘名為「福景001」的起重船，該船已進行初次檢驗，總噸位為36,824噸。

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