為食火鍋BA.4/5疑現群組 是否跨枱傳播 防護中心未交代

BA.4/5增17宗本地 累計63宗

疑染BA.4或BA.5本地個案昨再多17宗，其中6宗源頭不明、3宗為相關個案，其餘8宗與早前個案相關，包括7名觀塘萬泰利廣場為食火鍋食客，食肆至昨錄11名食客染疫，均於6月24日晚光顧用膳，分別於6月26日至30日發病。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮說，前日索取該火鍋店「疫苗通行證」資料核對後發現上述7宗個案，並已聯絡食環署前晚到場巡查，防護中心昨亦派員到場檢取環境樣本等，另會調查食肆通風及要求員工檢測和消毒店舖。

觀塘為食火鍋職員向本報表示，該店前晚起停業消毒，暫未決定重開日子，所有員工已接受檢測，正候結果。

食環署回覆查詢時稱，該火鍋店已按法例第599F章的指示，就換氣量或空氣淨化設備提供承建商發出的證明書及完成登記。該署補充，前日巡查該食肆未發現違反第599F章，昨亦跨部門聯合視察；該處所自前日接到防護中心通知後一直停業。

涉BA.4或BA.5本地個案增加，防護中心昨公布至少錄63宗本地感染，其中12宗涉於機場或檢疫酒店傳染和相關個案、7宗與輸入個案相關，其餘20宗源頭不明、24宗為相關個案；大部分個案無病徵或屬輕症，暫無患者需入住深切治療部或死亡。防護中心另更正前日公布兩宗源頭不明為早前已公布個案，以及一名居愉景灣的源頭不明患者改列杜拜返港輸入個案，於檢疫期間檢測陽性。

歐家榮：涉多源頭 料比例續增

歐家榮說，近期涉BA.4或BA.5的已完成病毒基因排序本地個案中，大部分屬BA.5，惟病毒基因排序並非全部相同，相信涉多於一個源頭，形容BA.5社區傳染非「單一散播」；另有零星個案涉BA.4。被問該兩種亞型會否成本港主流病毒株，歐稱仍有待觀察，據美國等地經驗，由於BA.4或BA.5傳播力較強，預料個案佔比或持續增加。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨於港台《千禧年代》亦引述美國數據，稱當地自上月初起BA.4和BA.5感染率每周有約10%增長，相信隨着本港社交距離措施放寬，BA.4和BA.5將慢慢成為本地主流病毒株，惟本港防疫措施較美國嚴謹，增長速度或較慢。

曾祈殷補充，BA.4和BA.5免疫逃逸能力較高，二次感染者或已接種新冠疫苗的患者病徵輕微，或難追蹤個案，強調未打齊針患者仍有可能出現重症或死亡。

（新冠疫情）