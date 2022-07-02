澳門入口台灣芒果驗出陽性 港食安中心跟進

台灣農委會動植物防疫檢疫局昨發稿回應，稱台灣出口澳門的芒果應附有植物檢疫證明書，局方未收到澳門通報涉事芒果的不合格通知。

醫生：室溫存放 食前冲洗可減風險

呼吸系統專科醫生梁子超表示，新冠病毒在物件表面一般在室溫可存活一至兩天，低溫下可存活數周，提醒市民處理冷凍鏈貨物或空郵包裹時盡可能消毒包裝，處理前後均須潔手。水果等不宜消毒，放置室溫一段時間有助減低病毒活性，食用前用清水徹底冲洗足減感染風險。他說，以往曾有處理冷鏈貨物或空郵職工染疫，一般消費者不必長期接觸同類貨物，接觸染疫風險極低。食安中心提醒，處理食物時要確保雙手及用具清潔。

永富水果負責人陳錦輝表示，港人「不嬲比較敏感」，估計消息將令台灣芒果銷量減半。近期芒果當造，每箱10至12個芒果為例，每周可賣約15箱。對於澳門有芒果樣本呈陽性，陳稱已提醒員工小心處理，籲顧客毋須過慮。

（新冠疫情）