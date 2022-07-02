第五波公院離世者 七成人與新冠相關

一院舍染疫長者離世 患長期病

長者院舍持續錄得感染個案，當局昨日再公布一名染疫長者離世，醫管局總行政經理劉家獻指出，死者為88歲女病人，是安老院舍院友，長期臥牀，需胃喉餵食，患多種慢性病包括腦退化及多次中風，所屬院舍有其他感染個案。病人6月21日送往亞博檢疫中心，至23日發燒、氣喘、咳嗽及有痰入院，25日核酸檢測結果呈陽性，Ct值為23，醫院曾處方口服抗病毒藥，同時發現病人患尿道炎，病人延至前日離世。

劉家獻稱，第五波有9110名患者在公立醫院離世，醫管局審視當中約8000多人的死亡證，當中約六至七成個案與新冠病毒有關，其餘個案列為無關，或已交死因庭研究死因。

4安老院呈報個案 一人曾外出

疫情方面，本港昨錄得2318宗陽性個案，再有4間安老院舍呈報個案，涉及兩名員工及3名院友，其中東區筲箕灣安樂護老中心有一名院友染疫，患者本月26日曾經外出，同院舍3名院友列密切接觸者。中心職員表示，該院友新近入住，情緒狀態不佳，故獲准跟隨家人外出返教會，強調屬特殊情况，一般不會容許院友外出。截至7月1日上午9時，社署營運的亞博臨時檢疫中心960個牀位中，已接收298人。

對於醫管局的死因分析，中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，死因與新冠病毒相關的死亡個案，疫苗接種與整體死亡個案相若。院舍方面，許稱雖然部分院友曾染疫，惟第三針接種率太低，須急起直追。

呼吸系統專科醫生梁子超認為，現時醫管局分析結果屬預期之內，稱第五波很多院舍長者染疫，院友大多有慢性病等高危因素，身體機能較差，染疫後惡化下離世，當局未能排除與新冠病毒有關便會放此分類，過往流感病毒亦有同類情况，即患者本身有健康問題，染上流感後離世。

面對變種病毒威脅，梁子超分析，現時院舍大量長者已染疫，未感染院友則大部分已接種疫苗，故院友有一定免疫力，但變異病毒株有基因突變，有可能造成二次感染，若入侵院舍或致大規模爆發。他稱，假如個案急升、嚴重患者數字仍會增加，故院舍仍須維持現時防疫措施。

業界：正常不容外出 例外多涉醫療

對於有院舍讓家人帶院友外出，香港安老服務協會主席陳志育表示，正常情况下院舍不會容許院友外出，准許外出者多涉醫療需要，如往診所求醫或到醫院接受治療。他相信若有特殊原因，院舍會尊重家人意願，又稱現時員工及院友已每日檢測，政府已準備足夠設施供染疫者隔離，料再出現大規模感染風險不大。

明報記者

（新冠疫情）