友讚事主勤力有前途 自責「救唔切」

女死者周慧賢（Aqua）是瑜伽導師，兼任運動模特兒，生前熱愛水上運動及寵物，並飼養一犬。她活躍於社交平台，其Instagram帳戶「aquachow」追蹤人數逾5萬，不時發布其瑜伽、水上活動的照片。

周的友人在社交平台發文稱，前晚（6月30日）本打算外出尋找周，其後得知周已遇害，「（周）臨走前一定好無助好想人救佢」，並自責「救唔切」死者。帖文讚揚死者生前勤奮、大有前途，平日更會主動關心朋友。她又貼出周生前和她的對話，顯示周在她不開心時主動關心她，並留言「我𠵱家唔開心，可唔可以搵你傾計？我哋好掛住你」。

前度曾以不雅照威脅 警稱無迹象涉性交易

另一名周的朋友形容她勤奮，一直努力經營社交媒體，包括於健身室重開後立即更新社交平台、宣傳瑜伽班的資訊，曾認為周很大機會能成為網絡紅人。據其了解，周跟前男友交往一段時間，約3至4個月前，周曾在社交平台上表示自己被前男友以不雅照片威脅，但明言不會因此害怕。至於網上流傳周涉及性交易的對話截圖，他相信只是謠言。被問及死者是否涉性交易，警方昨指未有資料支持有關說法。