瑜伽導師身中30刀 屍浸浴缸 前男友疑箍煲失敗 酒店房有打鬥痕迹

油尖警區重案組昨日通宵調查案件，清晨在麗思卡爾頓酒店檢走一批證物返署調查，包括一把懷疑兇刀、染血毛巾等。28歲被捕無業男子勞×銘（Alex）昨凌晨4時許被押返藍田康雅苑寓所及其座駕蒐證。

事主年初報案 稱被威脅復合

消息稱，事主周慧賢與疑兇去年4月起交往，同年11月分手。今年1月，周曾報案稱被疑兇威脅復合。警方相信兇案起因是有人要求復合不遂。據了解，周的家人前日下午1時許報案指周失蹤，警方得悉事主有情緒病紀錄，擔心她自尋短見，將之列作高危失蹤人士並立即展開調查，惟相信事主在家人報案前已遇害。

勞男前晚在律師陪同下，帶同涉案酒店房匙卡到黃大仙警署自首，指與失蹤案有關，其後一言不發，其後警方於晚上10時許在麗思卡爾頓酒店一房間發現周伏屍房內，警方遂拘捕該男子，正循感情及金錢問題方向調查。

左胸喉嚨致命傷 檢兇刀血毛巾

油尖警區助理指揮官（刑事）賈錦琳指出，涉事房間內有打鬥痕迹，地上亦佈滿血漬，女死者伏屍浴缸內，全身被水浸着，被發現時已無生命表徵。法醫到場檢驗，發現死者身中30多刀，包括手腳及身體，致命傷有二，包括左胸一處8吋刀傷，及喉嚨一處刀傷，估計死去不足24小時。警方其後在浴缸尋獲一把27厘米兇刀，相信是疑犯案發前購買。警方指，疑犯周二（6月28日）起租用涉案酒店房一晚，其後續租至三日兩夜。

隨登門疑犯離寓所 事主原赴美進修

事主原定周四凌晨2時登機赴美國進修，惟她周三下午起與前男友離開深水埗愛海頌寓所後失蹤，家人報警並在網上發帖尋人。帖文指，周三下午4時半，數名朋友為她執拾行李後離開其深水埗寓所，周的前男友突然登門，周與他於4時42分一同離開大廈後失蹤。閉路電視片段顯示，事主前男友下午4時34分，即周的親友離開不久進入大廈，將周接走並一同乘升降機離開。

其後親友無法聯絡周，前日凌晨登門發現她無帶走行李，向航空公司查詢後，得知她並沒登機，遂報警求助。帖文指，警方聯絡到其前男友，惟前男友對所有事情均稱不知道，一度令警方無法調查。