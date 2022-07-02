8號波料今晨續 故宮開館添變數

根據香港故宮官網，若遇上8號風球及黑色暴雨警告信號發出，未經使用的門票有效期會由受天氣影響當日起計延長180日，訪客需保留原有門票，並於有效期內使用原有門票於同一時段進場，上述安排不適用於周三免費標準門票。

天文台署理高級科學主任蔡振榮昨表示，衛星圖片顯示，「暹芭」持續增強，料本港受其雨帶影響會出現猛烈強陣風。他說，由於南海北部水溫高，有利對流雲團形成，加上垂直風切變弱，有利雲團高層與低層保持相近的風速，令暹芭增強程度超預期。

昨20宗塌樹 大廈海報受損移除

因應「暹芭」吹襲本港，設於保安局的緊急事故監察及支援中心昨晚啟動，統籌和監察各部門應急工作，政務司長陳國基昨晚到場視察，聽取同事匯報暹芭情况和部署。民政事務總署在各區共開放25個臨時庇護中心，共有38人入住。截至昨晚10時，政府1823電話中心收到20宗塌樹報告，但暫未收到山泥傾瀉或水浸報告。

此外昨早3號強風信號期間，部分地區路面亦受影響。其中大圍顯徑邨停車場外一棵大樹倒塌，一輛停泊的士被壓至車頂變形。旺角西洋菜南街一座商廈外、長達30米的大型海報不敵強風吹襲，隨風飄揚，警方接報後封閉快富街與亞皆老街的一段西洋菜南街，消防到場架起鋼梯將受損海報移除。