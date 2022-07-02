亞太旗下食肆突關 百人欠薪求助工會 官網消失 廚師被告知全線「唔做」

於筲箕灣的麻辣娘子分店任職大廚的梁生稱，由食肆開張至今都在該店工作，惟6月30日晚接獲總廚告知「全線分店做埋今晚就唔做」。他得知消息頓感愕然，「6月糧都未出」，預計筲箕灣分店有12名員工受影響。他說，自己月薪約3.5萬，連同15日假期及通知金，估計僱主共欠他約7萬元，又稱自己為一家四口經濟支柱，呼籲老闆體諒員工，最重要「出糧先」。

致電亞太無人聽 勞處今派員助登記申索

飲食業職工總會表示已聯絡勞工處，處方將於今日派員為受影響員工登記申索，呼籲僱主交代遣散安排與發還拖欠款項，同時將於今日協助受影響員工追討權益。勞工處回覆稱關注事件，若受影響僱員對其僱傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。本報記者昨致電亞太餐飲（控股）有限公司，無人接聽，其官方網頁亦已關閉。

求助者全稱未收6月工資 料涉200萬

飲食業職工總會名譽會長郭宏興指出，6月30日收到亞太餐飲旗下食肆麻辣娘子的員工求助，引述該員工指，於同一天臨近餐廳關門時間，突然接獲通知食肆即將結業，員工於7月開始毋須上班的消息。郭稱其後陸續收到逾百名工友求助，涉及餐廳主管及樓面員工等，全部均稱未收到6月的薪水。管理層亦未有交代如何處理遣散費及假期等工資，預計涉款至少約200萬元。他又說，部分食肆至昨日仍有食材運抵，質疑結業消息倉促。

黃家和：業界嚴峻 再有結業不意外

餐飲聯業協會會長黃家和稱，疫情導致經濟不景，雖然政府4月派發消費券，加上5月適逢母親節，令食肆營業額一度回升，但6月市民整體消費意欲下降，外出食飯次數大減，令食肆面對一定困難。他又說，業內人士未敢對飲食業抱期望，飲食從業員由2019年的26萬大跌至上月的20萬人，反映情况嚴峻，稱即使再有食肆結業亦不感意外。

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