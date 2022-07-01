【Emily】容海恩梁熙直播講閉環生活 呻慶典辦「甩轆」 累黨友無得去活動

負責安排回歸活動嘅民政局慶典辦「甩轆」，Eunice同梁熙喺直播亦有開腔批評。梁熙提到，因為慶典辦冇睇電郵，有黨友即使已經自行做檢測，亦無法出席活動。Eunice就話有選委原本以為會獲邀，但一直冇收到邀請。

畀梁熙話肥 容海恩：鏡頭問題

其他議員亦有不滿，工聯會理事長黃國話，有幾名成員星期一（27日）先收到邀請函，惟閉環管理期已開始，因而無法出席活動。新民黨議員黎棟國亦喺一個網媒撰文，狠批慶典辦犯下各種低級錯誤，「以另類之姿，搶盡眼球，『一炮而紅』」。

Eunice同梁熙噚日喺直播無所不談，例如展示吓自己嘅嘉賓入場證，梁熙講笑咁問Eunice：「點解你幅相咁肥？」Eunice就反駁，話係去年選舉嘅宣傳照，「邊度肥啊？啱啱鏡頭側邊位闊啫！」要喺酒店隔離全日，梁熙話已經帶備橡皮帶做運動，亦會睇書同預備下周嘅立法會會議，而Eunice就會出席幾個視像會議。二人又喺直播中展示酒店派發嘅中式同西式早餐，睇落相當豐富。