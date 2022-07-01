灣區手記：廣州站一年 ／文：尚東美

記得去年初老總提出設廣州站，專門採訪大灣區新聞。當時最大難題是久未通關，連怎樣找駐點都甚為頭痛，是隔岸租樓還是派人上去住酒店再睇樓？原本決定是後者，卻碰巧去年5月廣州爆疫，幾經商議最終還是決定隔岸租樓，依靠當地地產經紀充當我們的耳目，視像睇屋。

北上又是一個考驗，怎樣過關、隔離多久，問了多少有經驗的朋友，看了網上大量「教學」，從不同的零碎資訊中摸出個大概，然後去年6月初，我和兩名同事拖着行李向深圳灣奔去，經過21日酒店隔離，於6月30日到達廣州，再用幾天添置用品，一個既工作又生活的空間逐漸成形。

上來之初最擔心是找題材，平日無事我們便會四處跑，既了解周遭環境也在發掘新聞，不少題目都是從這種漫無目的之逛街中發現，好像到廣州不久曾去永慶坊，看到那邊原來有不少非遺店舖，最後促成一篇有關永慶坊推廣非遺的報道。因此，閒來無事多走動仍然是今日我愛做的，誰知道今日踏足的地方，可能幾個月後就是你會採訪的地方。

生活細節與經歷也是靈感來源，例如隔岸租樓和過關隔離這些體驗就促成兩篇實用指南。更需要感謝的是在這邊的香港駐廣州機構、創業基地，還有在大灣區創業及生活的香港人對我們廣州站工作的支持，記得一名受訪者說過一句：「不要說什麼多謝，大家來到新地方，就應該朋友互相幫忙。」事實上，不少受訪者現在已是朋友，經介紹又會認識一些新的受訪者，關係網就這樣展開。

大灣區不止是廣州，廣州站的目光也不止停留在廣州，過去同事也積極發掘其他灣區內地城市的有趣事物，好像中山的港人保育基地、佛山氫能發展等，未來我們亦會繼續走遍大灣區，為讀者尋找實用與趣味並重的資訊。

文：尚東美