大灣區GBA新聞：智庫：粵港經貿「平起平坐」勿相輕 倡產業鏈互相協作 港優勢「在於向外」

明報記者 劉曉宇、陳子凌

鄭天祥於1980年代開始做港澳區域研究，多次參與廣東和香港政府規劃諮詢工作，「25年前香港主導廣東的經濟發展，到今天說是平起平坐也可以」。對比回歸初期，深圳及廣州的GDP已分別在2018年及2020年超越香港，去年深圳GDP為3.07萬億元（人民幣，下同）、廣州GDP為2.82萬億元，而香港GDP折合人民幣約2.37萬億元排第三。

鄭天祥：港還是經濟龍頭

「在我看來香港還是經濟龍頭」，鄭天祥指出，深圳面積是香港的近兩倍，廣州則是香港的近7倍，從人均、地均產值、產業角度來講，「跟香港還差得遠，不能只看表面數據。我們還是要學香港的效益，香港產值以金融方面為主，內地則是製造業，所以我們才需要在製造業上加以科技創新」。

比起經濟總量，產業結構變化更是粵港日趨平起平坐的原因，1980年代至回歸初期，港商紛紛北上，形成「前店後廠」產業鏈模式，及至現在港商進入內地不限於製造業，甚至專攻內地市場，後廠變後店。

昔「前店後廠」今「前研後產」

粵港澳分工更細互補

早前廣東省第十三次黨代會在勾勒未來發展藍圖時，從港澳人才協同發展角度提出「科研在港澳、轉化在內地」的新粵港關係。廣東省體制改革研究會執行會長彭澎指出，這說法實際上是從「前店後廠」發展到「前研後產」，把粵港澳的分工進一步細化與提升，將三地資源充分發揮聯動。

指港高地價政策礙科創產業化

為什麼在平起平坐的時代，香港科研成果需要去內地轉化為產業？鄭天祥認為，港英政府留下的「高地價政策」充分發揮土地價值的同時，造成機會成本過高的弊端，令本港科創難以發展。「有光纖之父還要有光纖產業，香港才能永續發展。」而且土地帶來的地產價值已愈來愈有限，「樓價已很高了，要靠地產再發財不易」，因此香港要避免產業空心化，就要真正建立一個比較前期、且在全球都有影響力的產業，例如創科。

鄭進一步指出，「沒有落後的產業，只有落後的產品。產業可以不斷用新科技、新生產方式來更新」，例如香港漁業被視為式微行業，不過近年引入「網箱養殖」技術，漁護署也率先在東龍洲設立海產養殖示範場，國家「十四五」規劃亦提到支持香港漁民在內地發展深海網箱養殖，當漁農業在科技下得到新發展，「更多像河套的土地就可以騰出來發展科創」。

籲港把握RCEP做內地東南亞橋樑

回歸25年，也正值新一屆特區政府上台，鄭天祥表示，新特首有責任把香港穩定下來，但香港不應該成為一個過分強調政治的城市，應竭力以經濟民生為主，但說要完全融入大灣區則有片面性。「融入灣區是機遇，但同時也要發揮自身優勢，香港的優勢在於向外，抓住RCEP（《區域全面經濟伙伴關係協定》），做內地和東南亞經貿聯繫的門戶。」

在鄭天祥眼中，政府機構、產業結構，內地和香港關係，是回歸25年來幾個大變化，而粵港兩地要更好地建立平等互利、互相支持關係，「不要互相看不起。不僅僅是香港過去看不起內地人，現在有一部分內地人看不起香港也是有問題的」。他亦強調未來建設灣區不要搞競爭，「可能這個產業以你為首，另一個產業以我為首，但是整個產業鏈互相協作，放下獨大心態，才能共建共贏」。