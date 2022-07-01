53歲男涉Tg煽動藏軍刀 散庭警喝「走啦」 扯入囚室

警將查手機電腦研加控

控方由高級檢控官李庭偉代表，辯方則由大律師陳靄霆代表。辯方有保釋申請，港區國安法指定法官、主任裁判官羅德泉聽取陳辭後，拒絕被告陳永霖（53歲）保釋。被告保留8天保釋覆核權利，將於7月8日處理。散庭時，被告一度站在原地，向母親揮手，惟遭警員大聲斥喝「走啦！」，警員更扯被告步入囚室。

當書記向被告讀出控罪後，問他是否明白控罪，他稱「我唔明白」，稱群組最後的帖文是在2021年11月發布，不明白控罪涉及的日期為何會至今年6月10日。羅官則稱，現時是供被告了解控方的指控，並非審訊，故毋須判斷事實，被告其後稱明白控罪。

據了解，涉案群組信息曾提及「光時」、「香港獨立」、「武裝起義」等字眼，並呼籲他人儲蓄錢財、武器裝備等。

控罪稱，被告於2020年7月20日至2022年6月10日，在香港作出一項或多項具煽動意圖的行為，即在Tg發布及/或持續展示陳述、相片和海報；另被控於今年6月26日在太古城漢宮閣某單位管有3把軍刀、一部AnyTone無線電對講機及一部 BAOFENG無線電對講機。

【案件編號：WKCC2179/22】

（港區國安法）