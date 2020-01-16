國安法兩周年 196人被捕 鄧炳強：香港正「由治及興」

保安局發言人回覆稱，港區國安法生效後，截至今年6月23日，196人因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動而被警方拘捕，當中124人及5間公司被檢控。已完成審訊的10人中，全部人已被定罪，其中6人就國安法下的罪行被定罪。

鄧炳強昨在網誌稱，港區國安法及完善選舉制度，是國家落實「愛國者治港」原則及確保「一國兩制」行穩致遠的兩大舉措。香港在「一國兩制」獨特優勢和中央全力支持下，將進一步融入國家發展大局，開創無限機遇。他說要達至長治久安，除依法向危害國家安全分子採取執法行動外，提高市民的國家安全意識亦非常重要。

鄧炳強表示，自己作為新一屆特區政府團隊之一員，定必堅持初心，繼續積極作為，帶領保安局及轄下部門迎難而上，維護國家安全及香港的安全和穩定。

劉賜蕙：一定要處理網絡安全

另外，警務處副處長（國家安全）劉賜蕙早前接受鳳凰衛視訪問，稱警隊將繼續無畏無懼打好維護國安保衛戰，又提到一定要處理網絡安全，否則會對國家安全造成很大危害。被問有何感受分享，她稱慶幸有很好的團隊並感謝他們，又說從沒機會公開多謝團隊，其後一度哽咽，形容團隊「很專業，很了不起」，亦「很敢鬥爭，很會鬥爭」。

（港區國安法）