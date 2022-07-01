掟磚案 辯方精神科醫生：被告作供高度焦慮 供辭存疑

次被告13歲確診抑鬱驚恐症

辯方播放次被告陳彥廷（現年18歲）於2019年12月的錄影會面片段。辯方專家證人、精神科醫生黃宗顯看畢後表示，片段顯示次被告一度需要母親攙扶、手腳抖震，並想把右手疊放在左手上，反映他面對較大壓力。黃宗顯認為，次被告年僅13歲就確診抑鬱症和驚恐症，須定期覆診和服藥，相信他難以適應壓力，於是出現焦慮徵狀。

與警會面期間無服藥 或影響狀態

片段所見，次被告曾經打呵欠，警員則問他是否需要休息。黃宗顯表示，次被告當晚近8時至10時接受會面，或因此感覺疲累，加上他在會面期間沒有服藥，專注力和記憶力均受影響。

辯方提及，控方專家證人、另一名精神科醫生黃以謙亦為次被告撰寫報告，但事前沒有與被告家人會面。黃宗顯表示，黃以謙在報告質疑次被告說法的可信性，但事前沒有與家人會面，就無法比較兩者說法是否一致。

控方撰精神報告前未晤被告家人

黃宗顯強調，大部分的驚恐症徵狀不能從表面上發現，例如腸胃不適、心跳加速、感覺靈魂出竅和出現失實感等；常見的表面徵狀只有流汗、手腳震動等。聆訊下周一續，黃宗顯將接受控方盤問。

【案件編號：HCCC322/20】

（反修例風暴）