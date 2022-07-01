圍理大 6男女科學館被捕 替被告拍照 警否認促更換沾「藍水」上衣

警稱「一行埋去就打乞嚏流鼻水」

各名被告案發時介乎15至20歲，依次為陳俊邦、陳頌欣、郭添明、羅健洋、李日朗、袁太林，他們皆否認於或約於2019年11月17至18日，在理工大學一帶與其他人參與暴動。

時任商業罪案調查科警員黃展浩供稱，2019年11月18日在警署處理第六被告袁太林的證物，並將當時的情况記錄於Pol. 155表格上。當時記錄袁太林身穿沾有藍色催淚水劑的T恤、藍色長褲、一對襪及拖鞋。

警認不曾警誡 不曾告知可拒拍照

辯方指出黃展浩在Pol. 155表格、警員記事冊及兩次錄取口供，均沒有提及袁太林當時身穿什麼顏色的上衣，僅指該上衣有藍色催淚水劑痕迹，惟他卻能在庭上稱袁穿著灰色上衣。黃否認不記得上衣顏色，強調他在接觸袁的第一刻，便嗅到濃烈的催淚水劑氣味，而自己入職12年來均任文職工作，「我都係第一次接觸一啲咁刺鼻嘅物質」，故對其衣著印象深刻。

控方稱不依賴涉事照片

黃展浩另承認不曾警誡袁太林，亦不曾告知對方可拒絕拍照，但他認為袁當時願意拍照，「如果佢唔係自願，當然唔會咁合作啦」。辯方原本反對袁太林穿戴證物的照片呈堂，控方確認不會依賴該照片後，辯方撤回申請。審訊下周一續。

【案件編號：DCCC 191/21】

（反修例風暴）