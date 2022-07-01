曾拾磚頭量刑調高 經理認暴動囚43月

辯方求情稱臨時參與非主謀

法官王詩麗引述求情時稱，被告陳振羚在單親家庭長大，中三輟學工作，已婚的他最近與妻子協議分開。被告在求情信表示深感歉疚，因社會風氣而犯案。辯方又稱，被告當日原本打算去海洋公園，惟巴士改道下臨時參與遊行，重申被告非號召角色，只是一時衝動掘磚。被告散庭時着親友「睇住我阿媽」。

法官判刑時強調香港是法治社會，暴動是嚴重罪行，特別是針對執法者的暴力行為。法官稱，案發於2019年10月6日周日鬧市，示威者連番破壞社會，包括使用強光、燒雜物和擲磚塊。法官指涉案14枚汽油彈的殺傷力大，示威者藉此公然對抗執法者，更導致有記者面部着火。

穿黑衣戴豬嘴 官稱「角色鮮明」

法官續稱，同案11名被告身處現場壯大聲勢，參與暴動；有片段拍攝到本案被告在前線與警方對峙，並拾起地上的磚頭，罪責明顯較同案其他被告更重。雖然沒證據顯示被告擲磚，但磚塊可用來堵路，他亦身穿黑色衫褲和戴防毒面罩，主動積極、角色鮮明。

蒙面判囚9周 部分分期執行

違宵禁令保釋金充公

法官以57個月為暴動罪量刑起點，因被告沒在第一時間認罪，只獲扣減四分一刑期；就暴動及使用蒙面物品罪分別判囚42個月2周及9周，其中2周分期執行。法官就被告違反宵禁令，下令充公全部保釋金。

同案共26人被控暴動罪，早前分拆3案處理，其中6男5女案件早前審結（見表），另一宗案件涉及9人否認控罪，將於12月1日開審。

【案件編號：DCCC 283/20】

（反修例風暴）