糾黨屢劫便利店 青年囚64月

指證同黨刑期減半

被告為謝震浩（現年21歲），同案被告關少傑及胡樂恒早前各承認一項搶劫罪，被判入教導所，三人被指於2020年2月3至19日犯案。案情披露，被告謝震浩多次持刀行劫位於元朗、天水圍、屯門、上水、荃灣和葵涌的便利店，其餘兩人各參與一次行劫。案中涉及武器包括鎚、鎅刀、30厘米長的刀及16吋長的牛肉刀等。

辯方求情透露，被告16歲時曾犯另案，當時法庭給予機會判處感化令，「可惜都唔能夠改變呢個年輕人」。辯方續稱，被告在本案認罪後與警方合作指證同黨，相信他已無法在朋輩間立足，他真心知錯，日後會遠離損友。

法官判刑指出，被告招攬同伴伙同犯案，比單獨行事更為嚴重，打劫便利店亦屬加刑因素，再者部分控罪涉及多名事主，加重嚴重性。至於企圖搶劫罪，被告未能劫去財物只因店員奮力抵抗，罪責無異，同時考慮被告過往有多項與暴力相關的案底，8罪以監禁6年至6年半作量刑。

法官表示，考慮到被告認罪及年輕，他與警方合作，令其餘被告遭起訴繼而認罪，決定給予一半的刑期扣減，終判囚64個月。

【案件編號：HCCC 344/20】