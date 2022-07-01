膽管閉塞術後腦癱多年 小予恩母親懷內離世

facebook專頁「小予恩關懷禱告組」昨發帖文公布小予恩離世消息，文中憶述予恩1歲生日前一天在瑪麗醫院接受肝臟手術，術後突心跳停頓，稱醫護沒及時搶救，令予恩腦部缺氧嚴重受損，形容她「由一個活潑靈動的小朋友，變成全身癱瘓、無法說話、吞嚥的腦癱患者，徹底改變了一生」。

母助更衣吻別 「永遠愛她不忘她」

文中提到，小予恩近月肝臟惡化，不斷痛苦大哭，近日更處於彌留狀態，至周三眼睛能望母親和發聲回應，黃昏時母親為她更衣及親吻道別，「叮囑她不要不捨得我們，我們會永遠愛她不會忘記她，好好去另一個世界享福」，形容小予恩彷彿明白、眼角流淚，心跳慢慢下降至停止，在母親懷中輕扯三口氣後，安祥離開。

5年生命3年住院 父母抱疚遺憾

文中表示，小予恩5年多的短暫生命中，3年多均住院，無法像正常小孩生活，取而代之是大堆治療和訓練，承受不適和痛楚，「作為父母對她滿有抱疚和遺憾！」

翻查資料，小予恩父親曾表示，當日女兒心跳停止約6分鐘，醫護誤以為儀器失常、未有即時急救。

2018年瑪麗調查小組指出，個別醫護識別病人持續轉差經驗不足，慣性及過分依賴儀器，瑪麗醫院時任行政總監陸志聰曾公開致歉，小予恩父親接受，但稱報告未還原事實感失望。

父近月入稟索償 瑪麗慰問不回應個案

小予恩父親今年5月入稟區院，稱女兒手術涉醫療疏忽，向醫管局索償，案件排期11月9日提訊。瑪麗醫院回覆，就小予恩離世表示難過，並向病人家屬致以最深切慰問，病人聯絡主任已與家屬聯繫，提供所需協助；由於個案已進入司法程序，院方不宜回應，醫管局會按既定機制跟進。