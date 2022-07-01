「暹芭」逼近 3號波至少維持到今午

天文台表示，昨晚11時，熱帶風暴暹芭集結在香港以南約570公里，預料向西北偏北移動，時速約18公里，大致移向廣東西部沿岸一帶。澳門地球物理暨氣象局昨晚表示，1號風球會在晚間維持，並預告今日凌晨2至4時考慮改發3號風球。

進港400公里內

高地間中吹烈風

天文台指出，暹芭昨持續向偏北方向移動，並有所增強，本港昨受其外圍雨帶影響，離岸及高地間中吹強風。根據天文台預測，隨着暹芭逐漸靠近廣東西部沿岸，本地風勢會逐漸增強。

暹芭預計將於今日進入本港400公里範圍內，並逐漸增強成為強烈熱帶風暴，中心風力達每小時90公里，而天文台昨晚深夜亦調高本港風力的預測，預料今日本港吹東風6至7級，離岸及高地間中8級，即達烈風程度。天文台預測今日本港氣溫介乎26℃至29℃，天氣多雲，有狂風驟雨及雷暴，雨勢有時頗大，海有大浪及湧浪。

內地中央氣象台昨晚指出，暹芭昨以時速15至20公里向西北移動，並逐漸增強，將於明日（2日）下午至周日（3日）凌晨在海南島東部到廣東西部一帶沿海登陸；中央氣象台預測本港今日會有暴雨，雨量介乎50至99.9毫米。