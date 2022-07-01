珍寶拖船抵海南島維修 母公司未提「鑿沉」

拖船JAEWON 9所屬的韓國公司一名董事上周接受有線新聞訪問時曾透露，船東及保險公司正計劃鑿沉海鮮舫，香港仔飲食集團周日（26日）發聲明稱，拖船當時仍在海鮮舫附近留守，以協助維持航道安全。

海事處：船離港水域後不再監察

根據追蹤船舶網站Marine Traffic最新資料，JAEWON 9上周六仍在西沙群島一帶以「Z」字形航行，前日（29日）則出現在海南島南面水域，並於昨早約9時半抵達三亞港。

海事處回覆稱，船被拖離香港水域後，該處不會繼續監察船舶在航狀態，着記者向船東及拖船公司查詢。

珍寶海鮮舫上月14日啓航離港，原目的地為柬埔寨。香港仔飲食集團其後稱海鮮舫遇風浪「全面入水翻轉」，並指由於事發地點水深過千米，擬打撈亦非常困難。海事處及後稱，根據船東提交的報告，海鮮舫仍在西沙群島附近海面。