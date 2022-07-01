珍寶拖船抵海南島維修 母公司未提「鑿沉」

【明報專訊】珍寶海鮮舫上月中離港後在南海西沙群島附近水域入水翻轉，本報昨翻查船舶追蹤網站發現，負責將海鮮舫拖離港的遠洋拖船JAEWON 9已駛離現場，昨日抵達海南島三亞港。海鮮舫母公司香港仔飲食集團回應本報查詢時稱，拖船需要維修而已駛往海南島，又指內地三沙海事局派出巡邏艇監察海鮮舫，確保航道安全，該局現仍跟進事故。集團未有回應海鮮舫是否已被鑿沉。
拖船JAEWON 9所屬的韓國公司一名董事上周接受有線新聞訪問時曾透露，船東及保險公司正計劃鑿沉海鮮舫，香港仔飲食集團周日（26日）發聲明稱，拖船當時仍在海鮮舫附近留守，以協助維持航道安全。
海事處：船離港水域後不再監察
根據追蹤船舶網站Marine Traffic最新資料，JAEWON 9上周六仍在西沙群島一帶以「Z」字形航行，前日（29日）則出現在海南島南面水域，並於昨早約9時半抵達三亞港。
海事處回覆稱，船被拖離香港水域後，該處不會繼續監察船舶在航狀態，着記者向船東及拖船公司查詢。
珍寶海鮮舫上月14日啓航離港，原目的地為柬埔寨。香港仔飲食集團其後稱海鮮舫遇風浪「全面入水翻轉」，並指由於事發地點水深過千米，擬打撈亦非常困難。海事處及後稱，根據船東提交的報告，海鮮舫仍在西沙群島附近海面。