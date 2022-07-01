理大學者窺競爭者研究罪成 官傾向判監

被告馮建雄（41歲）於2017年10月至2018年2月犯案。辯方求情稱，定罪或令被告升職無望，甚至失去教席，冀法庭判處非監禁刑罰。

官信納犯案無關強迫症

改他人帳戶非「單純好奇」

對於被告患有抑鬱症及強迫症是否構成辯解，裁判官梁雅忻在裁決中指出，控方及辯方各傳召了一名精神科醫生，辯方醫生認為被告受強迫症影響，才會重複登入系統犯案；控方醫生則指被告行為只反映他有「強迫性格」。梁官認為，被告下載的資料與其科目及範疇相關，接納控方所指，裁定其行為與疾病無關。

梁官亦不接納被告犯案是出於好奇，指被告將自己的帳戶升級，再更改他人帳戶的資料及密碼，合理推論他是為了避免系統管理員輕易察覺有人入侵，辯方指稱被告「單純好奇」的說法站不住腳。

此外梁官認為，以被告背景，他必然知悉未升級的帳戶接觸不到機密資料，且犯案期間下載其他競爭者的計劃書，肯定懷有不誠實意圖，以從中獲益，控方證據充分，因此裁定被告罪成。

【案件編號：KCCC 983/20】