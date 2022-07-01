指新冠在港可風土化 孔繁毅倡夏季室外毋須戴罩

倡參考星洲對外通關

未來數年冬季前需接種

孔繁毅昨早出席一個網上研討會時表示，第五波新冠疫情下，本港大量人感染變異病毒株Omicron BA.2，同時本地兩劑新冠疫苗接種率已達九成，認為已具備足夠條件讓新冠病毒變風土病，除非出現全新而人傳人威力更強的冠狀病毒，否則不太可能需採取類似「封城」的措施，認為香港可參考新加坡經驗，考慮向國際開放邊境；至於內地人口中長者比例高、染疫有較大風險，因此他理解內地當局對相關政策會較謹慎。

孔繁毅表示，已向政府建議夏季可在室外不戴口罩，但新冠病毒在冬季較活躍，加上冬季是流感高峰期，認為未來數年市民需要在冬季前再接種新冠疫苗及流感針，而冬季不論室內室外仍需戴口罩，做運動時則可豁免。

料Omicron分支仍屬主流抗疫轉聚焦預防

近日本港出現多宗懷疑屬BA.4或BA.5的本地個案，孔繁毅指出，這些病毒株與BA.2同屬Omicron分支，料本港大部分曾染疫者對新變種仍有保護力，並預計未來Omicron分支仍屬主流病毒，即使再有新的變種病毒，料傳染性會較高、惟病情嚴重性應較Omicron弱。

孔繁毅相信，未來抗疫方向將轉向預防，包括投放更多資源研究疫苗及藥物，料針對Omicron的第二代疫苗有望年底前面世，初步數據顯示對BA.4及BA.5有效。另外，現時本港集中為高風險患者處方新冠口服藥，孔稱若未來藥物存量充足，希望可放寬為所有患者用藥。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨被問及會否考慮上述建議，他回應稱社區有一定傳播鏈，且個案較多，雖然市民生活逐漸回復正常，但建議做好防疫措施，如戴口罩及接種疫苗，在面對新一波疫情時能有足夠保護。

（新冠疫情）