BA.4/5遍多區 專家料升勢維持兩月 至今四成個案源頭不明 林緯遜：不算低

單日本地個案破2000宗

本港昨公布新增2358宗個案，當中2196宗屬本地個案。衛生防護中心公布13宗疑染BA.4或BA.5的本地個案中，有9宗源頭不明、1宗屬相關個案，當中有患者居長洲順寧居、愉景灣濤山閣等地，亦有個案與日前公布、銅鑼灣如心酒店的染疫房務主管同樣居於屯門富泰邨愛泰樓。另有3宗與前日公布、住順寧居的個案相關，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，4人曾於6月24日晚上，於觀塘萬泰利廣場「為食火鍋公司」用膳，分別於6月26日至27日發病。

BA.4/5佔每日個案少於1%

衛署：密切注視

截至昨日，衛生防護中心於疫情記者會共公布47宗確認或疑帶BA.4或BA.5的本地個案。歐家榮表示，近日疑帶相關病毒株、源頭不明的本地個案中，部分個案的全基因排序並不相似，不排除由輸入個案造成傳播，惟中心暫未找到「真真切切」的源頭個案。他補充，留意到本港涉BA.4或BA.5、源頭不明本地個案有所上升，相信該亞系已在社區開始傳播，社區存在爆發風險，但強調相關病毒株佔每日陽性個案少於1%，中心將密切注視比例會否上升。他又強調，接種疫苗有助預防感染。

林緯遜引用英國研究數據稱，BA.4或BA.5更具生長優勢，估計若本港社交距離措施、疫苗接種率等因素維持不變，上述病毒株會在7至8月逐步上升，但難以評估何時成為主流病毒株。他指出，目前未有足夠科學數據反映BA.4或BA.5的嚴重性，又或會否出現「免疫逃逸」等，形容本港市民接種疫苗後是否足夠預防上述病毒株屬「uncertain（不確定）」。

翻查紀錄，確認或疑帶BA.4或BA.5的本地個案中，18宗屬源頭不明，佔相關病毒株本地個案約38%。林緯遜形容比例「不算低」，因現時個案追蹤更完善、市民亦較常用「疫苗通行證」，應更易找到源頭，認為結果反映社區存在不少傳播鏈。

指星洲個案3周內3%變45%

何栢良促港快審視院舍接種率

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，參考新加坡經驗，當地3周前BA.4或BA.5的個案約佔整體個案3%，惟近日該比例升至約45%，同時當地整體個案飈升，他指香港近日BA.4或BA.5個案增加，未來數周或出現相似情况。

何又稱，由於新加坡接種率高，個案飈升未對醫療系統造成顯著影響，促港府汲取第五波疫情教訓，盡快審視及公布院舍長者接種情况，並呼籲合資格高危人士及早接種加強劑。

明報記者

（新冠疫情）

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