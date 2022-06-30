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2022年6月30日星期四
港聞二
林鄭房屋政綱近半未竟 空置稅「走數」 本研社批側重發展商 劏房關注組倡李家超輪候冊下工夫
BA.4/5不明個案增 衛署：有隱形傳播 許樹昌：借鏡星洲續推高接種 料醫療系統仍能應付
設高層次應變中心 醫局：48小時可調2000病牀
港大研究揭8檢疫酒店群組 高本恩倡撤檢疫
稱飲食業未重視通風 源栢樑倡加強教育
故宮館走一圈
陳智思：港獲定位文藝中心 顯中央信任 稱西九是契機 證不再紙上談兵
《聲生不息》缺近年歌曲 評論人：只供內地懷舊港流
今年一成影片未過審 學者：審查員亦焦慮
25年前‧25年後
醫生發布淫照囚1年 求情稱相片質素不高
即興飈車兩相撞 6車友被捕1人涉5罪
民主黨回歸25年立場書：仍信一國兩制最切合港况
涉3車串燒九巴司機被捕 疑因處理乘客問題停車
大停電手機沒信號 通訊辦：部分基站無後備電
涉詐傷騙28萬保險 5人被控
中環槍擊案 兩南亞漢提堂
西瓜專員光學儀器測甜 有機西瓜節7月開鑼
支聯被指代理 鄒幸彤索組織名稱 官稱控方無責任披露 拒絕申請
控煽惑參與前年七一遊行 陳榮泰自辯稱到場聲援民陣上訴
拒暴動案中大生上訴 判辭：路人一定早離場
掟磚案 精神科醫生：案發日至警調查日 次被告驚恐症未癒
前區議員涉打鬥 街坊認挑釁、同意被告冷靜
龜從天降傷途人 灣仔刑事隊跟進
大灣區GBA專題：「灣區啟航金融才俊計劃」學員：影子工作體驗難得 灣區發展添概念
大灣區GBA專題：中大生：3原因想往灣區生活工作
大灣區GBA專題：樹仁生：盼事業扎根香港 輻射大灣區
大灣區GBA專題：黃永光：港人投身大灣區 須積極學習互相尊重
30出色同學參與企業領袖影子計劃
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【Emily】唔等警察問上級 陳勇落車拖篋赴酒店隔離
【Emily】楊潤雄：教局任內大量「撥亂反正」
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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