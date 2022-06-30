港聞
活在灣區

港聞二

30出色同學參與企業領袖影子計劃

【明報專訊】大灣區共同家園青年公益基金成立於2019年，是次與財經事務及庫務局聯合主辦「灣區啟航—金融才俊計劃」，讓港青深入了解金融創科業及灣區的發展機遇和未來趨勢。提及是次活動反應，作為基金主席的黃永光表示感到相當欣喜，「計劃對象為本港12所大專院校修讀商業、金融及科技有關學科的大學生，由於反應非常踴躍，名額由最初的80個增至120個」。

計劃分兩部分，第一階段有領袖分享會、參觀本地機構及技能提升工作坊，以及第二階段有企業領袖影子工作體驗。第一階段於2021年11月啟動，並於2022年5月中圓滿結束。當中舉辦5場領袖分享會，由在灣區有豐富工作經驗的領袖分享區內的金融創科行業發展趨勢；第二階段於6月展開，挑選30名在首階段表現出色的同學，參與為期兩日的企業領袖影子計劃，親身接觸及了解企業領袖的日常工作，企業領袖更可為同學日後事業發展提供建議。

「透過第一階段活動，港青更深入了解金融創科行業，特別是在大灣區的發展機遇和未來趨勢的關注。參與同學均認同大灣區龐大的發展潛力，尤其將為香港的金融創科發展帶來協同效應。」展望未來，黃永光表示，基金將繼續舉辦更多專題活動，以學科、行業與大灣區融合為主題，希望為香港青年提供更多大灣區升學、就業及創業的資訊，讓同學開拓更廣闊的發展方向。

灣區新活新里程大抽獎 送中山250萬元樓

此外為支持及鼓勵香港青年於大灣區生活、交流、就業、實習及升學發展，基金特意推出「灣區新活新里程」大抽獎活動，一獎（一名）為位於大灣區中山市越秀·天樾灣，建築面積105平方米的3+1房精裝修住宅單位一套，總值約250萬港元；二獎（20名）各得2萬港元的灣區生活簽帳額；三獎（500名）各得1000港元灣區生活簽帳額；以及人人有獎的100港元交通津貼。大抽獎活動的登記日期為即日起至2022年9月30日，年齡介乎18至45歲並持有有效港澳居民來往內地通行證的香港居民，成功登記為基金YO PLACE會員及持有大灣區青年卡，即可參加大抽獎。

[活在灣區]

相關字詞﹕大灣區

上 / 下一篇新聞

林鄭房屋政綱近半未竟 空置稅「走數」 本研社批側重發展商 劏房關注組倡李家超輪候冊下工夫
林鄭房屋政綱近半未竟 空置稅「走數」 本研社批側重發展商 劏房關注組倡李家超輪候冊下工夫
BA.4/5不明個案增 衛署：有隱形傳播 許樹昌：借鏡星洲續推高接種 料醫療系統仍能應付
BA.4/5不明個案增 衛署：有隱形傳播 許樹昌：借鏡星洲續推高接種 料醫療系統仍能應付
設高層次應變中心 醫局：48小時可調2000病牀
設高層次應變中心 醫局：48小時可調2000病牀
港大研究揭8檢疫酒店群組 高本恩倡撤檢疫
港大研究揭8檢疫酒店群組 高本恩倡撤檢疫
稱飲食業未重視通風 源栢樑倡加強教育
稱飲食業未重視通風 源栢樑倡加強教育
故宮館走一圈
故宮館走一圈
陳智思：港獲定位文藝中心 顯中央信任 稱西九是契機 證不再紙上談兵
陳智思：港獲定位文藝中心 顯中央信任 稱西九是契機 證不再紙上談兵
《聲生不息》缺近年歌曲 評論人：只供內地懷舊港流
《聲生不息》缺近年歌曲 評論人：只供內地懷舊港流
今年一成影片未過審 學者：審查員亦焦慮
今年一成影片未過審 學者：審查員亦焦慮
25年前‧25年後
25年前‧25年後
醫生發布淫照囚1年 求情稱相片質素不高
醫生發布淫照囚1年 求情稱相片質素不高
即興飈車兩相撞 6車友被捕1人涉5罪
即興飈車兩相撞 6車友被捕1人涉5罪
民主黨回歸25年立場書：仍信一國兩制最切合港况
民主黨回歸25年立場書：仍信一國兩制最切合港况
涉3車串燒九巴司機被捕 疑因處理乘客問題停車
涉3車串燒九巴司機被捕 疑因處理乘客問題停車
大停電手機沒信號 通訊辦：部分基站無後備電
大停電手機沒信號 通訊辦：部分基站無後備電
涉詐傷騙28萬保險 5人被控
涉詐傷騙28萬保險 5人被控
中環槍擊案 兩南亞漢提堂
中環槍擊案 兩南亞漢提堂
西瓜專員光學儀器測甜 有機西瓜節7月開鑼
西瓜專員光學儀器測甜 有機西瓜節7月開鑼
支聯被指代理 鄒幸彤索組織名稱 官稱控方無責任披露 拒絕申請
支聯被指代理 鄒幸彤索組織名稱 官稱控方無責任披露 拒絕申請
控煽惑參與前年七一遊行 陳榮泰自辯稱到場聲援民陣上訴
控煽惑參與前年七一遊行 陳榮泰自辯稱到場聲援民陣上訴
拒暴動案中大生上訴 判辭：路人一定早離場
拒暴動案中大生上訴 判辭：路人一定早離場
掟磚案 精神科醫生：案發日至警調查日 次被告驚恐症未癒
掟磚案 精神科醫生：案發日至警調查日 次被告驚恐症未癒
前區議員涉打鬥 街坊認挑釁、同意被告冷靜
前區議員涉打鬥 街坊認挑釁、同意被告冷靜
龜從天降傷途人 灣仔刑事隊跟進
龜從天降傷途人 灣仔刑事隊跟進
大灣區GBA專題：「灣區啟航金融才俊計劃」學員：影子工作體驗難得 灣區發展添概念
大灣區GBA專題：「灣區啟航金融才俊計劃」學員：影子工作體驗難得 灣區發展添概念
大灣區GBA專題：中大生：3原因想往灣區生活工作
大灣區GBA專題：中大生：3原因想往灣區生活工作
大灣區GBA專題：樹仁生：盼事業扎根香港 輻射大灣區
大灣區GBA專題：樹仁生：盼事業扎根香港 輻射大灣區
大灣區GBA專題：黃永光：港人投身大灣區 須積極學習互相尊重
大灣區GBA專題：黃永光：港人投身大灣區 須積極學習互相尊重
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】10公廁變「智慧」 廁格實時報數 網民：不如加人清潔 食署：改善服務
【Emily】10公廁變「智慧」 廁格實時報數 網民：不如加人清潔 食署：改善服務
【Emily】財庫局副秘劉震或接掌港台
【Emily】財庫局副秘劉震或接掌港台
【Emily】譚允芝9月接任故宮館董事局主席
【Emily】譚允芝9月接任故宮館董事局主席
【Emily】唔等警察問上級 陳勇落車拖篋赴酒店隔離
【Emily】唔等警察問上級 陳勇落車拖篋赴酒店隔離
【Emily】楊潤雄：教局任內大量「撥亂反正」
【Emily】楊潤雄：教局任內大量「撥亂反正」
【Emily】陳帆臨別與AM座駕留影
【Emily】陳帆臨別與AM座駕留影