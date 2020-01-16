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大灣區GBA專題：黃永光：港人投身大灣區 須積極學習互相尊重

【明報專訊】大灣區共同家園青年公益基金主席黃永光（圖）表示，港人和港企在國家發展的不同階段都擔當不同角色。在改革開放初期，內地的投資環境和政策仍在起步階段，港商率先到內地投資設廠，起了牽頭作用。隨着改革開放取得成果，內地經濟迅速成長，香港補足內地高速發展的各類服務所需，如內地對人才培訓、管理制度、消費能力上的需求均見增長，香港可以提供專業服務，尤其是金融相關的成熟發展經驗與內地發展可以帶來協同效應。

他建議，投身於大灣區的港人須抱有互相尊重及積極學習的心態，了解不同城市的特色和文化差異，以開放態度與當地朋友交流。在發展機會上，港人前往灣區發展可享不同政策上的優惠和獎勵，因此更應主動把握不同機會，開拓更廣闊舞台。

提及兩地合作進展及分工等問題，黃永光指出港府一直就加強大灣區的互聯互通提出不少政策，當中的「硬聯通、軟聯通、心聯通」，對應兩地合作上人流和物流的政策。在「硬聯通」方面，有多項重大基建工程如廣深港高鐵香港段、港珠澳大橋相繼建成，推進灣區1小時生活圈構建。

「軟聯通」方面，多項政策創新促進區內的對接，如中央公布的「前海方案」，強調前海高水平對外開放，推動現代服務業的創新，加快建立與香港聯通及國際接軌的現代服務業體制，為香港的專業人才和企業締造更廣闊的發展空間。香港政府推動青年在大灣區發展不遺餘力，如粵港澳大灣區青年就業、創業資助計劃以及其他實習交流，讓港青對灣區城市更了解。

願為青年搭台搭梯一起跨越挑戰

黃永光早前協助李家超參選特首，他說李樂意聆聽商界的聲音和意見，並決心讓香港的國際金融中心地位更上一層樓。他又指香港享有「一國兩制」的優勢及粵港澳大灣區這個大平台的機遇，特別令他感到有希望的是以他接觸很多青年精英，他們充滿活力，具國際視野及創新思維。他期望有更多機會為年輕人搭台搭梯，助他們擴闊視野，把握機遇，開拓個人的發展空間，「請大家保持正面積極、守望相助，幫助社會上有需要的朋友，我們定能一起跨越挑戰」。

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