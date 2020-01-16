大灣區GBA專題：「灣區啟航金融才俊計劃」學員：影子工作體驗難得 灣區發展添概念

明報記者 龍彩霞、黃清瑤

樹仁學生：灣區城市面臨「酒香也怕巷子深」

樹仁大學​​3年級學生陳璟表示，作為來港升學的學生，為了參與整個計劃延遲其他計劃。在今次計劃中最難忘的是通過面試之後繼續的企業影子工作坊環節。她說：「大灣區發展機遇不容置疑，這些年來在政策支持下，很相信大灣區發展潛力。在香港升學更體驗香港本身的優勢，例如規章制度的完備性、先導性和內外溝通的『樞紐』身分，相信在9+2灣區城市呈輻射性機遇；而大灣區城市所面臨的『酒香也怕巷子深』境况，既擁有技術、設備和人才儲備卻缺乏引路人拓寬市場，也將通過與香港的合作而得到改善。」

當問及未來發展時，陳璟表示希望能在畢業後在香港工作一段時間，多積累一些經驗及對香港的認識，再到大灣區發展，即結合對內地和香港兩地認知的觀念。由於疫情關係，講師的分享有線上和線下兩種，陳璟是跟隨財庫局副局長陳浩濂和德勤合伙人呂志宏的工作日程。兩人分別擔任政府和金融機構要職，讓她收穫甚豐：「我有機會從不同的視角和思考方式來看待事物，這對我是非常有意義。當然，切實跟進兩位的工作日程，也讓我非常真實的體驗兩位的工作強度，讓我對香港金融領域不同工作性質的運行模式有更深切的感受。」她認為此計劃日後可以邀請更多中資企業分享在大灣區的工作經驗。當然也希望不僅局限於金融領域的分享，能多一些技術、教育、文化藝術等其他類別分享。

[活在灣區]