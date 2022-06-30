港聞

港聞二

前區議員涉打鬥 街坊認挑釁、同意被告冷靜

【明報專訊】前觀塘區議員龔振祺涉於去年6月，在其油塘高怡邨的議員辦事處外與一對夫婦衝突，3人被控在公眾地方打鬥罪，夫婦早前獲准簽保守行為，龔否認控罪，案件昨在觀塘裁判法院開審。該對夫婦中的丈夫以控方證人身分作供，指被告曾以左肩撞向其上半身，但他觀看片段後改稱，被告由始至終表現冷靜。案件押後至7月14日裁決，被告續准保釋。

街坊獲准守行為 任控方證人

任職裝修工人的陳志剛（50歲）供稱，他一家居於高怡邨，去年6月15日下午接載妻子連少芳（49歲）及女兒回家，泊車時聽到妻女被罵，上前見被告龔振祺（30歲）的辦事處助理責罵其妻「跛婆」及「癲狗」，陳遂加入罵戰，此時被告行近其妻，陳以手攔阻，再與被告對罵，指被告以左肩撞向其右上身，他因害怕後跌而前傾，左肩撞到被告至倒地。

庭上播放案發片段，辯方盤問下，陳同意從片段可見，他曾向被告稱「打我吖」，反之雙手放在背後的被告表現冷靜，無責罵他們，亦不清楚被告是否存心撞向他。

法庭昨裁定案件表證成立，龔振祺自辯時稱，他聽到嘈吵聲後步出辦事處，見義工「玲姐」與對方一家口角，「玲姐」一度與連少芳有肢體動作；指陳家3人本打算離開，但陳的女兒繼續挑釁，連少芳更衝向他們，被告伸出右前臂欲分隔開她，本想解決問題，卻演變成「指住我嚟鬧」。

龔振祺續稱，當時見情况升溫，打算踏前離開。控方質疑被告為何不從右方空位離開，龔稱當時與陳距離太近，「唔諗得咁多」。控方再問「畀人鬧成咁都唔憤怒？」龔稱「見得多」，他說：「事實上，自2021年初起遭他們一家插水屈我，每次經過都會罵我。」

【案件編號：KTCC 2192/21】

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