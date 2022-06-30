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港聞二

掟磚案 精神科醫生：案發日至警調查日 次被告驚恐症未癒

【明報專訊】七旬清潔工於2019年11月上水北區大會堂衝突中疑遭磚頭擲斃，兩名青年被控誤殺及暴動等3罪，昨在高院續審。辯方精神科醫生引述次被告稱，警員上門拘捕時威脅「掟你出窗口」，居於31樓的次被告頓感緊張，其後抑鬱症發作。醫生又指，警員要求次被告在警員記事冊上簽名，才考慮批准他服藥。

13歲曾發作 嘈吵環境易刺激

辯方專家證人、精神科醫生黃宗顯於2021年6月到懲教所與次被告陳彥廷（現年18歲）會面，並與其母和胞兄見面。黃整理次被告的精神科門診紀錄，以撰寫本案醫療報告。

黃宗顯稱，根據紀錄，次被告最早於13歲時焦慮症和驚恐症發作，有抑鬱情緒，出現頭暈和幻聽等徵狀。2017年3月，次被告病發𠝹手自殘，傷及右臂和手腕，送醫院急症室，及後轉介兒童及青少年精神科診所。黃引述次被告稱，事件源於其朋友與別人分手，朋友批評他不明白其感受，他因此感驚慌而自殘。

據黃診斷，次被告患抑鬱症和驚恐症，同時有焦慮情緒，故對他人評價特別敏感，亦易被嘈吵環境刺激，會自殘和敲打牆壁等。綜合會面內容和病歷，黃認為次被告於案發日（2019年11月13日）、接受警方調查當日（2019年12月13日）至懲教所會面日，抑鬱症和驚恐症尚未康復。黃又指，會面中次被告提及，警員不但打其心口，更威脅「掟你出窗口」，由於他住31樓，寓所窗口無窗花，他當時抑鬱症和驚恐症發作，感覺緊張和視野模糊。聆訊今續。

【案件編號：HCCC322/20】

（反修例風暴）

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