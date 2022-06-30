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港聞二

拒暴動案中大生上訴 判辭：路人一定早離場

【明報專訊】2019年11月12日中大衝突暴動案，中大女生鄧希雯被裁定暴動及違反《禁蒙面法》罪成，判監3年9個月。她不服定罪申請上訴許可，上訴庭早前駁回申請，延至昨日頒發裁決理由。就上訴一方質疑，原審法官沒提供足夠理由解釋為何上訴人暴動罪成，法官彭偉昌指原審法官裁決時已清楚說明，無辜路人一定會盡早離開騷亂現場，當然原審官可更詳細解釋其思路，不過「寫判辭不是參加徵文比賽，不講求完美」。

上訴庭：原審可更詳細解釋裁決

惟判辭「非徵文比賽」

上訴人鄧希雯（24歲）在審訊中自辯稱，她當日到圖書館做功課，後來為文學創作、感受催淚煙而走近中大二號橋，沉浸於自己的「感官世界」。上訴方爭議，原審法官李慶年接納上訴人在暴動現場逗留逾13分鐘的供辭，卻否定她留在現場的原因，屬法律上犯錯。法官彭偉昌反駁指，上訴人承認她留在現場，等同提供對自己不利的招認，原審法官無理由排斥。

指滿身裝備不符「沉浸現場」說法

上訴方質疑，原審官無提供足夠理由，解釋為何上訴人暴動罪成。彭官稱，原審官已提供清楚理由，結論無可批評，例如原審官指無辜路人定必盡早離開暴動現場，意思是當日為二號橋衝突第二天，上訴人自言得知有教職員調停才往現場，不可能不知形勢如此敏感；她當時滿身裝備，連防毒面罩也掛到頸上，與其辯稱沉浸於現場環境之說無法相容。彭官直言，原審官可把其思路解釋得更詳細，但認為寫判辭非參加徵文比賽，不講求完美。

官：「身處」集結足證蒙面罪成

至於另一項「在身處非法集結時使用蒙面物品罪」，上訴一方提出上訴人無參與非法集結，有關定罪應被推翻。彭官引述案例指，除非完全出於偶然，否則身處而非參與非法集結已足夠定罪，即使上訴人只為尋求「臨場感」留在現場，該罪亦會成立。

【案件編號：CACC164/21】

（反修例風暴）

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